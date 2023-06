Chưa từng làm bất cứ bộ phim hoàn chỉnh nào ngoài các clip quảng cáo, nói chi đến việc cho ra đời một câu chuyện điện ảnh hoặc tài liệu về đề tài thể thao, thế nhưng đơn vị sản xuất ViewFinder lại quyết định bắt tay vào việc hình thành một sản phẩm "để đời" nhân sự kiện đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.



Hành trình chạm đến kỳ tích

Những ngày tháng 6 này, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, lần lượt so giày cùng các đội bóng Eintracht Frankfurt (hạng 3 Bundesliga nữ), Short Mainz, tuyển U23 nữ Ba Lan và tuyển nữ Đức. Đây là đợt cọ xát quan trọng với các đội bóng châu Âu, được xem là có nhiều điểm tương đồng dù trình độ không thể sánh bằng 2 trong 3 đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam tại World Cup là đương kim vô địch Mỹ cùng á quân Hà Lan.

Lễ ra mắt dự án phim tài liệu điện ảnh về bóng đá nữ Việt Nam .Ảnh: HAI LONG

Theo chân đội tuyển từ chuyến du đấu bảo vệ tấm HCV bóng đá nữ tại SEA Games 32 cho đến khi sang châu Âu tập huấn, đoàn làm phim của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã bấm máy được nhiều trường đoạn, chờ bổ sung những thước phim tư liệu khi đội tuyển thi đấu tại World Cup 2023 cùng với việc lồng ghép các câu chuyện chân thật về cuộc sống của các tuyển thủ.

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, bộ phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ mang tên "Vietnam - Where are you?" sẽ được phát hành vào tháng 10-2023. Không chỉ là câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, mà sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể đặc biệt từ lâu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Bộ phim được trông chờ sẽ lưu giữ một giai đoạn lịch sử lâu dài với những thành tích đáng tự hào của nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá nữ. Không chỉ tự hào vì sự góp mặt tại World Cup, bóng đá nữ Việt Nam còn hãnh diện với những hành trình để chạm tay đến kỳ tích.

Để ánh nhìn thêm sâu lắng

Dự án phim được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư SABECO và giao cho đơn vị sản xuất ViewFinder thực hiện. "Vietnam - Where are you?" là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu nhân vật và sự kiện có thật, những câu chuyện được sáng tác tinh tế để có thể tiếp cận với khán giả thay vì góc nhìn phóng sự.

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm được chọn thực hiện bộ phim không chỉ vì kinh nghiệm ở thể loại phim tài liệu mà hơn thế, là phụ nữ, chị dễ tiếp cận với các cầu thủ nữ cùng những khoảnh khắc riêng tư của nhân vật, kể cả trong phòng thay đồ ở các trận đấu. Chị thấu hiểu nỗi buồn khó tả mà các nữ tuyển thủ Việt Nam trải qua khi để vuột suất vé dự World Cup cách đây gần một thập niên, ngay trên sân nhà. Những tháng ngày rong ruổi cùng đội bóng từ đầu năm 2023, đoàn làm phim còn khám phá thêm nhiều điều thú vị, sẽ được kể lại tất cả.

Một chút tiếc nuối trong ngày công bố dự án là việc đoàn làm phim không giới thiệu tác giả kịch bản hay cố vấn bóng đá - những người đủ khả năng chuyển tải mọi sự kiện của đội tuyển Việt Nam từ tấm HCĐ tại SEA Games 1997 đến 8 danh hiệu vô địch trong khoảng 1/4 thế kỷ qua, thành tư liệu sinh động cho từng thước phim. Những ai tinh ý có thể phát hiện trailer (đoạn giới thiệu) của bộ phim dường như chưa thật sự chính xác khi phát ra thông điệp là "Bóng đá nữ Việt Nam từ sân đá phủi đến đấu trường World Cup". Các nữ tuyển thủ Việt Nam đương đại không xuất thân từ sân đá phủi, bóng đá nữ Việt Nam đã có huy chương quốc tế từ khi còn chưa có giải vô địch quốc nội.

Phải tinh tế, trung thực với lịch sử, "Vietnam - Where are you?" mới có được cái nhìn sâu lắng, đầy đủ nhất về bóng đá nữ đất Việt.