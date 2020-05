Clip toàn bộ kênh Youtube của HAGL mất tích, bị đổi tên và không còn video

Tháng 2 năm 2019, theo thống kê từ Deportes&Finanzas, một hãng thống kê ở Tây Ban Nha, kênh Youtube của CLB HAGL đã lọt vào top 10 kênh Youtube của các CLB bóng đá thu hút lượng xem đông đảo nhất thế giới trong tháng 1 năm 2019. Cũng từ thời điểm đó, cho dù có lúc kênh Youtube của HAGL văng khỏi tốp 10 thế giới nhưng ở châu Á, lượng người xem trung bình mỗi tháng vẫn giúp đội bóng phố núi thường xuyên góp mặt ở tốp 5 châu lục.

Cộng thêm việc được đối tác Next Media chăm sóc bài bản, kênh Youtube của CLB HAGL thường xuyên mang về những nguồn thu tương đối ổn định cho đội bóng phố núi mỗi tháng. Đi kèm với đó, hình ảnh của các cầu thủ HAGL trở nên gần gũi với người hâm mộ nhờ sự tương tác chéo giữa kênh Youtube, trang Fanpage cũng như từ chính tài khoản của các cầu thủ, ban huấn luyện HAGL với hội CĐV.

Kênh Youtube của HAGL từng lọt vào tốp 10 kênh Youtube của các CLB có lượt xem cao nhất thế giới vào tháng 1 năm 2019, tuy nhiên, hiện nay bị mất tích đột ngột

Chính từ thành công vượt trội của kênh Youtube HAGL mà nhiều CLB trong nước bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh đội bóng thông qua kênh Youtube. Đơn cử như các kênh Youtube của Hà Nội FC, CLB TP HCM hay Than Quảng Ninh cũng ra đời và dần dần chiếm được tình cảm từ giới mộ điệu bởi cách làm chuyên nghiệp và bài bản.

Tuy nhiên trong những ngày qua, kênh Youtube CLB HAGL đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Những ai vào ứng dụng Youtube và gõ tìm kiếm kênh của CLB HAGL chỉ xuất hiện một kênh mang tên "Tesla SEO", với 316.000 lượt đăng kí nhưng không có nội dung đi kèm kênh. Điều này khiến người hâm mộ đội bóng phố núi ngỡ ngàng vì một kênh thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tháng, đã được cấp nút bạc từ Youtube, không thể biến mất không lời giải thích.

Trong khi phía đại diện CLB HAGL tập trung tìm hiểu sự việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media, đối tác trực tiếp của kênh Youtube CLB HAGL. Ông Kiên bình tĩnh cho biết: "Với tư cách là đối tác trực tiếp xây dựng kênh Youtube của HAGL từ cuối 2016 đến nay, Next Media chịu trách nhiệm hỗ trợ CLB HAGL xây dựng nội dung và bảo vệ quyền lợi hình ảnh đội bóng với phía Youtube. Sau khi kênh của HAGL bất ngờ gặp vấn đề, Next Media lập tức liên hệ với Youtube để xử lí vấn đề và thực tế, kênh đã có thể khôi phục từ ngày 1-5. Tuy nhiên, chúng tôi và Youtube quyết định sẽ mở lại trong tuần này để tìm hiểu thêm nguyên nhân kênh bất ngờ bị khóa".

Kênh Youtube của HAGL nay bị đổi tên thành Tesla SEO và không còn video

Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng khá bất ngờ khi một kênh Youtube rất nổi tiếng, là hiện tượng của giới trẻ là kênh 1977 Vlog cũng bất ngờ bị xóa sạch video mà không hiểu nguyên nhân. Sau đó, phía Youtube đã khôi phục lại toàn bộ số video cho kênh Youtube vốn sở hữu gần 1,5 triệu tài khoản đăng kí này. Theo nhận định của ông Nguyễn Trung Kiên, trường hợp kênh Youtube của HAGL có thể rơi vào tình trạng giống 1977 Vlog, nhưng Next Media cần làm rõ nguyên nhân để sau này khi các kênh Youtube của nhiều CLB tại Việt Nam gặp vấn đề tương tự cũng sẽ dễ dàng tháo gỡ hơn.