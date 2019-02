Ở tuổi 52, Tổng thống Liberia vẫn là “vua phá lưới”

20/02/2019 09:56

Mới đây, phóng viên Mike Thomson của BBC đã được mời đến theo dõi một trận đấu của Tổng thống Weah bên trong Bộ Quốc phòng Liberia. Thomson thừa nhận anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời mời đặc biệt này.

Theo Thomson, đây là trận đấu giữa đội bóng do Tổng thống Weah dẫn đầu, CLB The Weah All Stars, và một đội bóng địa phương gồm các cựu cầu thủ chuyên nghiệp.

Một trong những cầu thủ đầu tiên mà Thomson thấy khi đến sân là một người đàn ông trung niên, da màu, cao to và mang chiếc áo số 14.

"Tôi là cầu thủ rê dắt bóng gỏi nhất" – người này khẳng định.

Và đó không ai khác chính là Tổng thống Weah – cựu cầu thủ của tuyển Liberia và CLB AC Milan, Chelsea và Monaco.

Tổng thống Liberia George Weah vẫn thường xuyên ra sân thi đấu. Ảnh: BBC

Theo ghi nhận của Thomson, những cầu thủ trên sân dường như khá e dè khi đối đầu với ông Weah.

"Phải chăng vì ngài là tổng thống?" – Thomson hỏi.

"Không, không, không hề…Họ e dè vì tôi là cầu thủ rê dắt bóng giỏi nhất. Nếu xoạc bóng, họ sẽ tự gây chấn thương mà thôi. Tôi rất giỏi" – Tổng thống Weah nói.

Tuy nhiên, vài phút sau, HLV Christopher Wreh của CLB The Weah All Stars lại giải thích khác. Sau khi tự hào chia sẻ với Thomson rằng đội của Tổng thống Weah chưa từng bại trận, HLV Wreh cho biết: "Không ai xoạc bóng ông ấy cả. Chúng tôi khuyên đội bạn không tranh chấp bóng với tổng thống".

Điều này có thể lý giải vì sao ở tuổi 52, Tổng thống Weah vẫn là "vua phá lưới" của đội. Đội của ông giành chiến thắng 3-1 vào ngày hôm đó.

CLB The Weah All Stars chưa bao giờ bại trận. Ảnh: BBC

7 điều về ông George Weah Sinh ngày 1-10-1966, lớn lên trong một khu ổ chuột tại thủ đô Monrovia của Liberia Được HLV Arsene Wenger ký hợp đồng chuyển nhượng đến CLB Monaco từ CLB Tonnerre Yaoundé (Cameroon) Ra mắt CLB Monaco vào năm 1987 trước khi đầu quân cho CLB AC Milan, Paris Saint-Germain và Chelsea Cầu thủ châu Phi duy nhất giành giải Quả bóng vàng của FIFA đến thời điểm hiện tại Tranh cử tổng thống lần đầu vào năm 2005 và thất bại trước bà Ellen Johnson Sirleaf Theo học và tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh từ một trường đại học ở Mỹ sau khi bị gièm pha thiếu học thức Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liberia vào tháng 1-2018 Đến thời điểm hiện tại, ông George Weah là cầu thủ châu Phi duy nhất giành giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: Goal





Cao Lực