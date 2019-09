Sát ngày diễn ra trận mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội chủ nhà Thái Lan và tuyển Việt Nam (5-9), mọi sự chuẩn bị của 2 đội bóng đã gần như hoàn tất. Nếu như phía Thái Lan quan tâm đến Quang Hải, Công Phượng thì ở chiều ngược lại, những phương án khắc chế "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã được vạch sẵn, thông qua phần trả lời rất tự tin của tiền vệ Nguyễn Huy Hùng.



"Thái Lan có hàng tiền vệ rất mạnh. Đặc biệt, lần này họ có Chanathip Songkrasin. Thái Lan sẽ rất khác so với khi thua Việt Nam tại King’s Cup. Chanathip là cầu thủ rất kỹ thuật, giữ bóng, đi bóng và đột phá tốt. Anh ta có thể tạo ra đột biến trong trận đấu. Việt Nam sẽ phải rất tập trung khi đối đầu với cầu thủ này. Chúng tôi đã xem video về Chanathip, HLV Park Hang-seo cũng chuẩn bị các phương án. Tôi và các đồng đội sẽ phải cố gắng "bắt chết" cậu ấy trong trận đấu tới" - Huy Hùng chia sẻ trước buổi tập chiều 3-9 tại Bangkok - Thái Lan.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện chiều 3-9Ảnh: Đức Anh

Dù Chanathip Songkrasin chỉ là một trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản được HLV Akira Nishino gọi về chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam nhưng vai trò của ngôi sao tấn công này rất quan trọng khi hàng công Thái Lan chỉ gọi đúng 1 tiền đạo là Jaided Chatchai.

Trước mỗi buổi tập, khi thấy báo chí và người hâm mộ vây quanh, Chanathip vẫn nở nụ cười hóm hỉnh, biểu cảm gương mặt hài hước, thu hút mọi sự chú ý khi anh cùng đồng đội ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Không phải ngẫu nhiên Chanathip được mệnh danh là "Messi Thái" khi anh luôn thể hiện thái độ thi đấu tự tin, bởi anh đang là ngôi sao Đông Nam Á thi đấu thành công nhất ở nước ngoài hiện nay.

Chính vì "Messi Thái" mà HLV Park Hang-seo và cộng sự phải có những tính toán sử dụng người phù hợp nhất để kèm cặp "ngòi nổ" tinh quái này. Ở J-League 1, Giải Vô địch quốc gia Nhật Bản, việc được thi đấu tự do ở hàng công, không phải quay về hỗ trợ phòng ngự giúp Chanathip chơi bóng rất sáng tạo và dễ dàng trở thành trụ cột trong lối chơi của Consadole Sapporo. Do vậy, tuyển Việt Nam sẽ phải duy trì được một hàng phòng ngự cơ động, khiến "Messi Thái" không thể có khoảng trống tự do di chuyển, giữ bóng và phát động tấn công cho Thái Lan.

Chiều 3-9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã quay trở lại hội quân cùng đội và sẽ có buổi tập làm quen chiến thuật ở sân Thammasat vào tối 4-9. Tuy nhiên, vị trí của Văn Hậu có thể được tùy cơ ứng biến, nếu anh phải đá 90 phút trong tình trạng chấn thương chưa hoàn toàn bình phục sẽ rất mạo hiểm. HLV Park Hang-seo có thể sử dụng Vũ Văn Thanh thay Văn Hậu trong một hiệp đấu, khi đội chủ nhà chắc chắn sẽ liên tục đẩy cao tốc độ trận đấu và dựa vào sự cơ động của Chanathip để tạo ra sự đột biến cho lối chơi.