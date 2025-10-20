THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Nhân rộng hiệu quả hoạt động của các MC The TVFACE với công việc cộng đồng đã nhận được sự thương yêu của công chúng

THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

KHông chỉ là một MC - Hoàng Đình Tùng còn là một người tích cực hoạt động vì cộng đồng

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các MC, BTV của dự án Gương mặt Truyền hình - The TVFACE 2025 đã cùng lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia thông qua những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Từ thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân nữ mắc bớt sắc tố của dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai" đến chương trình "Cùng nhau bước" dành cho bệnh nhân ung bướu Hòa trong không khí tri ân đầy ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare (phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình) đã tổ chức buổi điều trị cộng đồng miễn phí lần thứ 73 thuộc dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai".

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chan chứa yêu thương, như một món quà tinh thần gửi đến những người phụ nữ đang từng ngày nỗ lực vượt qua nỗi đau và mặc cảm do các dị dạng mạch máu bẩm sinh, rối loạn sắc tố da gây nên.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của những gương mặt quen thuộc từ dự án Gương mặt Truyền hình - The TVFACE 2025 gồm: Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả format, chuyên gia đào tạo Lê Quỳnh Trâm, MC Phạm Thanh, MC Quản Hân BTV Phan Trung Hậu…

Các MC, BTV trẻ đã thăm hỏi và gửi lời chúc chân thành đến các nữ bệnh nhân. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người không giấu được xúc động, bởi họ cảm nhận được sự sẻ chia và niềm động viên chân thành từ cộng đồng - điều quý giá không kém bất kỳ liều thuốc nào trong hành trình chữa lành.

THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Việc làm ý nghĩa của các MC trong ngày 20-10

Trải qua 9 năm hoạt động, dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai" đã hỗ trợ điều trị miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị dạng mạch máu bẩm sinh, bớt sắc tố như bớt đỏ, bớt đen, bạch biến...

Không chỉ giúp người bệnh xóa đi những dấu vết trên làn da, dự án còn giúp họ vượt qua mặc cảm, tìm lại sự tự tin và niềm vui sống. Hoạt động ý nghĩa này đã thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân mắc bớt sắc tố, các thành viên The TVFACE và đã tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương trong nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Á quân The TVFACE 2025 - MC Hoàng Đình Tùng vừa đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong sự kiện "Cùng nhau bước" - chương trình ý nghĩa dành cho hơn 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Đem niềm vui đến cho mọi người là việc làm ý nghĩa của Nhà báo - MC Võ Huỳnh Tấn Tài (HTV)

Đây là dịp để tôn vinh nghị lực và khích lệ tinh thần của những người phụ nữ kiên cường đang chống chọi với bệnh tật. Trước đó, các thành viên của The TVFACE cũng đã nhiều lần đồng hành cùng các bệnh nhân và bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM trong những chương trình thiện nguyện như "Giáng sinh yêu thương", "Phiên chợ không đồng"…

Những hoạt động này cho thấy, bên cạnh sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu, thế hệ MC trẻ của The TVFACE còn mang trong mình trái tim ấm áp và tinh thần sẻ chia, đúng với phương châm: "Tiếng nói thật sự tạo tiếng vang".

Thông qua những hành trình như thế, The TVFACE không chỉ đào tạo những gương mặt dẫn chương trình chuyên nghiệp mà còn nuôi dưỡng những người kể chuyện biết lan tỏa yêu thương để mỗi lời nói, mỗi hành động đều góp phần làm đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.


Tin liên quan

Gương mặt truyền hình - The TVFACE công bố nhiều hạng mục hấp dẫn

Gương mặt truyền hình - The TVFACE công bố nhiều hạng mục hấp dẫn

(NLĐO) - Dự án "Gương mặt truyền hình - The TVFACE" chính thức khởi động mùa giải mới với chủ đề "Tiếng nói tạo tiếng vang - Aura Voice"

Sau đăng quang The TVFACE 2025: Gia Hân, Hoàng Tùng, Phan Giang tiếp tục tỏa sáng

(NLĐO) - MC thời đại số cần làm nhiều hơn "nghề nói", ba gương mặt truyền hình đã có nhiều show diễn ấn tượng

the TVFACE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo