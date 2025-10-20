THE TVFACE lan tỏa thông điệp yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam

KHông chỉ là một MC - Hoàng Đình Tùng còn là một người tích cực hoạt động vì cộng đồng

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các MC, BTV của dự án Gương mặt Truyền hình - The TVFACE 2025 đã cùng lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia thông qua những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Từ thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân nữ mắc bớt sắc tố của dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai" đến chương trình "Cùng nhau bước" dành cho bệnh nhân ung bướu Hòa trong không khí tri ân đầy ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare (phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình) đã tổ chức buổi điều trị cộng đồng miễn phí lần thứ 73 thuộc dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai".

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chan chứa yêu thương, như một món quà tinh thần gửi đến những người phụ nữ đang từng ngày nỗ lực vượt qua nỗi đau và mặc cảm do các dị dạng mạch máu bẩm sinh, rối loạn sắc tố da gây nên.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của những gương mặt quen thuộc từ dự án Gương mặt Truyền hình - The TVFACE 2025 gồm: Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả format, chuyên gia đào tạo Lê Quỳnh Trâm, MC Phạm Thanh, MC Quản Hân BTV Phan Trung Hậu…

Các MC, BTV trẻ đã thăm hỏi và gửi lời chúc chân thành đến các nữ bệnh nhân. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người không giấu được xúc động, bởi họ cảm nhận được sự sẻ chia và niềm động viên chân thành từ cộng đồng - điều quý giá không kém bất kỳ liều thuốc nào trong hành trình chữa lành.

Việc làm ý nghĩa của các MC trong ngày 20-10

Trải qua 9 năm hoạt động, dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai" đã hỗ trợ điều trị miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị dạng mạch máu bẩm sinh, bớt sắc tố như bớt đỏ, bớt đen, bạch biến...

Không chỉ giúp người bệnh xóa đi những dấu vết trên làn da, dự án còn giúp họ vượt qua mặc cảm, tìm lại sự tự tin và niềm vui sống. Hoạt động ý nghĩa này đã thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân mắc bớt sắc tố, các thành viên The TVFACE và đã tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương trong nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Á quân The TVFACE 2025 - MC Hoàng Đình Tùng vừa đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong sự kiện "Cùng nhau bước" - chương trình ý nghĩa dành cho hơn 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Đem niềm vui đến cho mọi người là việc làm ý nghĩa của Nhà báo - MC Võ Huỳnh Tấn Tài (HTV)

Đây là dịp để tôn vinh nghị lực và khích lệ tinh thần của những người phụ nữ kiên cường đang chống chọi với bệnh tật. Trước đó, các thành viên của The TVFACE cũng đã nhiều lần đồng hành cùng các bệnh nhân và bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM trong những chương trình thiện nguyện như "Giáng sinh yêu thương", "Phiên chợ không đồng"…

Những hoạt động này cho thấy, bên cạnh sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu, thế hệ MC trẻ của The TVFACE còn mang trong mình trái tim ấm áp và tinh thần sẻ chia, đúng với phương châm: "Tiếng nói thật sự tạo tiếng vang".

Thông qua những hành trình như thế, The TVFACE không chỉ đào tạo những gương mặt dẫn chương trình chuyên nghiệp mà còn nuôi dưỡng những người kể chuyện biết lan tỏa yêu thương để mỗi lời nói, mỗi hành động đều góp phần làm đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.



