Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 20-10: Chuyên gia nói gì về đà phục hồi của Bitcoin sau cú sập?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Dữ liệu on-chain cho thấy trong 30 ngày qua, lượng Bitcoin do các tổ chức nắm giữ tăng 8,4%, lên 4,04 triệu Bitcoin.

Tối 20-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày giảm sâu. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 2%, lên 110.700 USD.

Các altcoin cũng đi theo xu hướng này. Ethereum (ETH) tăng hơn 2%, đạt 4.029 USD; BNB tăng hơn 1%, lên 1.110 USD; XRP tăng 3,2%; còn Solana (SOL) tăng hơn 1%, đạt 191 USD.

Theo CoinDesk, sau đợt bán tháo mạnh khiến hơn 500 tỉ USD vốn hóa “bốc hơi”, giá Bitcoin đã phục hồi nhẹ nhưng vẫn giảm khoảng 4% trong tháng 10.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-10: Bitcoin đã lấy lại được đà phục hồi? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.700 USD Nguồn: OKX

Đà hồi phục được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường toàn cầu tích cực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẽ nới lỏng chính sách thuế nhập khẩu, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết có thể giảm tốc thắt chặt tiền tệ vào cuối năm.

Chuyên gia tiền số Linh Tran (XS.com) nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy lại sau đợt điều chỉnh ngắn hạn, khi nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh và thị trường dần ổn định.

Dữ liệu on-chain cho thấy trong 30 ngày qua, lượng Bitcoin do các tổ chức nắm giữ tăng 8,4%, lên 4,04 triệu Bitcoin.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo đà phục hồi có thể chưa bền, do đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố cản trở chính.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: Công ty chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: Công ty chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số

(NLĐO)- Chuyên gia dự đoán Bitcoin có thể rơi về 95.000 USD, thậm chí xuống vùng 91.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 18-10: Bật tăng trở lại

(NLĐO)- Nếu Bitcoin vượt trên mức 108.500 USD với khối lượng lớn, đà tăng có thể lên vùng 110.000–112.000 USD, xa hơn là 114.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 17-10: Nhà đầu tư "nóng mặt"

(NLĐO) - Các nhà phân tích nhận định trong ngắn hạn, Bitcoin đang nghiêng về giảm sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ 108.000 USD.

