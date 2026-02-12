HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm 1 du khách người Nga được bác sĩ cấp cứu kịp thời

Hải Yến

(NLĐO) - Sau tai nạn giao thông, du khách Nga được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, khó thở nhiều, có dấu hiệu suy hô hấp.

Ngày 12-2, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị cho nam bệnh nhân O.G (37 tuổi, quốc tịch Nga) bị tai nạn giao thông đa chấn thương.

Thêm 1 du khách người Nga được bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

Phim CT scan lồng ngực sáng ngày nhập viện ghi nhận tràn khí màng phổi phải lượng nhiều

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, khó thở nhiều, đau ngực và vai phải, có dấu hiệu suy hô hấp tiến triển.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện CT scan lồng ngực, mạch máu khẩn cấp. Kết quả cho thấy người bệnh bị tràn khí màng phổi phải lượng nhiều gây chèn ép phổi, gãy cung bên xương sườn 2, 3, 4 phải và gãy phức tạp 1/3 giữa xương đòn phải, di lệch nhiều kèm mảnh rời.

Trước nguy cơ suy hô hấp nặng, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim – Lồng ngực – Mạch máu đã tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi phải cấp cứu. Ca thủ thuật do TS-BS Đồng Đức Hưng trực tiếp thực hiện. Nhờ xử trí nhanh chóng, chính xác, phổi phải nở lại tốt, tình trạng hô hấp của người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ sau vài giờ.

Sau hai ngày điều trị hậu phẫu, chức năng hô hấp đã ổn định và ống dẫn lưu được rút, người bệnh được chuyển sang Khoa Điều trị theo yêu cầu – Y học thể thao để tiếp tục xử trí chấn thương xương đòn.

Qua hội chẩn liên chuyên khoa và đánh giá của bác sĩ gây mê hồi sức, người bệnh đủ điều kiện an toàn để thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đòn phải bằng nẹp vít. Ca mổ do ê-kíp BSCKII Trần Văn Dương và BS Phạm Ngọc Huy thực hiện, diễn ra thuận lợi. Nẹp vít được đặt vững chắc, trục xương phục hồi giải phẫu tốt.

Thêm 1 du khách người Nga được bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh 2.

Hình ảnh Xquang trước và sau mổ. Nẹp vít được đặt vững chắc, trục xương phục hồi giải phẫu tốt

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, vận động tay phải cải thiện từng ngày và xuất viện sau 4 ngày điều trị tại khoa trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Dù gặp rào cản ngôn ngữ và không có người thân bên cạnh, anh O.G. luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng. Từ khâu giải thích tình trạng bệnh, chăm sóc hậu phẫu đến hướng dẫn vận động phục hồi chức năng, mọi quy trình đều được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp.

Tin liên quan

300 lần thụt dầu liên tục, thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu

300 lần thụt dầu liên tục, thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu

(NLĐO) - Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám.

Bệnh viện sẵn sàng khám, cấp cứu 24/24 giờ xuyên Tết

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực 24/24 giờ dịp Tết, niêm yết danh sách cán bộ trực, bảo đảm thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh.

Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

(NLĐO) - Người đàn ông sống ở ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai đột ngột bị yếu tay chân, té ngã nên được đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái để đi cấp cứu

Bệnh viện Nhân dân 115 tai nạn giao thông đường cao tốc suy hô hấp cấp cứu kịp thời du khách Nga tràn khí màng phổi
