Thêm 2 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn, với mức tăng cao nhất khoảng 0,3 điểm % so với trước đó.

Theo đó, khách gửi tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-5 tháng sẽ được hưởng thêm 0,3 điểm %; kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,2 điểm %. Hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại quầy ở LPBank là 5,3%/năm cho các kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm online 1 tháng, lãnh lãi cuối kỳ đang được LPBank niêm yết ở mức 3,9%/năm; từ 3-5 tháng là 4,2%/năm.

Các kỳ hạn từ 12-16 tháng là 5,4%/năm và mức cao nhất thuộc về kỳ hạn từ 18-60 tháng, đạt 5,5%/năm.

Một ngân hàng khác cũng nhập cuộc tăng lãi suất là Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) sau nhiều tháng giữ nguyên. Theo đó, khách gửi tiết kiệm ở Kienlongbank các kỳ hạn 1-4 tháng được hưởng thêm 0,2 điểm %; kỳ hạn 6-7 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2 điểm %. Cụ thể, khách gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5,2%/năm; các kỳ hạn dài trên 12 tháng từ 5,3%/năm.

Từ đầu tháng 11 tới nay, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động như Sacombank, VPBank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, Bac A Bank, PVComBank...

Lãi suất gửi tiết kiệm đang nhích lên

Động thái tăng lãi suất trên diện rộng được lý giải là để đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm. Tại nhiều ngân hàng lớn đã ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm như VPBank, ACB, SHB, MB... Điều này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm bảo đảm các tỉ lệ an toàn vốn, và tăng nguồn vốn đầu vào để đẩy mạnh cho vay cuối năm.

Số liệu thống kê mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố đến ngày 30-10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024, và dự kiến đạt 19%-20% vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng huy động mới tăng hơn 9%.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định dù mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức thấp nhưng bắt đầu có dấu hiệu nhích lên từ cuối tháng 10-2025 để đón cao điểm huy động vốn vào giai đoạn cuối năm; cạnh tranh thu hút vốn giữa các ngân hàng cũng gia tăng.