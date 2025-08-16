Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

Ngày 16-8, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã ký quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro kết nối TP HCM với tỉnh Bình Dương. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới metro vùng, tăng cường khả năng kết nối giao thông công cộng liên tỉnh.

2 tuyến metro kết nối với khu vực Bình Dương cũ sẽ được làm theo cơ chế mới

Theo quyết định, MAUR sẽ là đơn vị trực tiếp phụ trách tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên, TP HCM) và tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một – TP HCM). Ban này có trách nhiệm khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, MAUR phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, năm, báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan. Việc quản lý, điều hành dự án cần bảo đảm đúng mục tiêu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

UBND TP cũng phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, tham mưu điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bao gồm cả quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đồng thời, Sở phải hướng dẫn MAUR trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, không để các thủ tục pháp lý kéo dài làm chậm tiến độ chung.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố giao nhiệm vụ rà soát quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực TOD, từ đó tham mưu quy trình, thủ tục khai thác quỹ đất để bảo đảm quỹ đất được sử dụng hiệu quả, gắn liền với sự phát triển bền vững của tuyến metro.

UBND TP nhấn mạnh trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, các đơn vị phải kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý để thành phố xem xét, giải quyết. Quyết định này đồng thời giao trách nhiệm cho Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực II cùng lãnh đạo MAUR và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Việc chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị, giảm áp lực giao thông đường bộ, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng giữa TP HCM và Bình Dương trong thời gian tới.