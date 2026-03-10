Thêm 22 tuyến xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé đến 19%

Trong tháng 3-2026, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé từ một số đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe trên địa bàn. Việc điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ biến động chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên liệu diesel.
Cụ thể, đến ngày 10-3, 8 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá trên 50 tuyến liên tỉnh, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện.
Trong đó, mới đây nhất, Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng giá vé từ 13% đến 18% trên 10 tuyến như Ngã tư Ga – Buôn Ma Thuột, Bến xe Miền Đông mới – Đà Lạt.
Tương tự, Kumho Samco Buslines điều chỉnh giá trên 12 tuyến với mức tăng từ 12% đến 19%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Bắc Phan Thiết và Bến xe Miền Đông – phía Nam Buôn Ma Thuột.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá, phải thông báo đến Sở Xây dựng cũng như các bến xe trước khi áp dụng. Các đơn vị vận tải đồng thời phải niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.
Trước đó, 6 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé. Cụ thể, Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng tăng 13% giá vé trên 2 tuyến Vũng Tàu, Long Đất – An Sương; Công ty TNHH DV VT & TM Phú Thái Sơn cũng điều chỉnh tăng 13% tuyến Vũng Tàu – An Sương.
Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá vé trên 19 tuyến, mức tăng từ 17% đến 36%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Xuyên Mộc và Bến xe Miền Tây – Bà Rịa.
Trong khi đó, Công ty TNHH TM DV Vận tải Đông Hưng và HTX Vận tải và Du lịch Đông Bắc cùng tăng khoảng 5% giá vé trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TPHCM. Ngoài ra, Saigon Public Transport điều chỉnh tăng từ 17% đến 20% trên tuyến Bến xe Miền Đông mới – Mũi Né.
Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kê khai và niêm yết giá của các doanh nghiệp vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá vé được thực hiện đúng quy định.
Chi phí nhiên liệu chiếm 25–35% cơ cấu giá vé
Theo Thông tư 36/2024/TT-BGTVT, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được quyền quyết định và điều chỉnh giá cước vận tải, đồng thời phải thực hiện kê khai, niêm yết giá và tự chịu trách nhiệm về mức giá do đơn vị ban hành theo quy định của pháp luật về giá.
Việc điều chỉnh giá vé thường dựa trên biến động của các yếu tố chi phí đầu vào. Trong cơ cấu giá vé vận tải hành khách, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 25% - 35%, ngoài ra còn có các khoản chi khác như nhân công, khấu hao phương tiện, chi phí bến bãi, chi phí quản lý và các chi phí khai thác liên quan.
Đối với một số tuyến cự ly ngắn hoặc có đặc thù khai thác riêng, chi phí cố định trên mỗi chuyến chiếm tỉ trọng lớn, do đó tỉ lệ điều chỉnh giá vé có thể cao hơn mức biến động của riêng chi phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, mức điều chỉnh trên 30% có thể phát sinh tùy theo cơ cấu chi phí và phương án kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai giá vé và gửi về Sở Xây dựng cùng các bến xe để theo dõi. Trường hợp đơn vị điều chỉnh giá với mức tăng bất thường, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các cơ quan quản lý liên quan xem xét, kiểm tra các yếu tố hình thành giá nhằm bảo đảm việc kê khai phù hợp quy định và tình hình thực tế.
