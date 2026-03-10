HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thêm 22 tuyến xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé đến 19%

Ngọc Quý

(NLĐO) - Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ TPHCM tăng giá vé do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu diesel, theo thông báo của Sở Xây dựng

Trong tháng 3-2026, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé từ một số đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe trên địa bàn. Việc điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ biến động chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên liệu diesel.

Thêm 22 tuyến xe liên tỉnh tăng đến 19% giá vé do giá dầu diesel tăng cao - Ảnh 1.

22 tuyến xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé do giá dầu diesel tăng cao

Cụ thể, đến ngày 10-3, 8 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá trên 50 tuyến liên tỉnh, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện.

Trong đó, mới đây nhất, Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng giá vé từ 13% đến 18% trên 10 tuyến như Ngã tư Ga – Buôn Ma Thuột, Bến xe Miền Đông mới – Đà Lạt.

Tương tự, Kumho Samco Buslines điều chỉnh giá trên 12 tuyến với mức tăng từ 12% đến 19%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Bắc Phan Thiết và Bến xe Miền Đông – phía Nam Buôn Ma Thuột.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá, phải thông báo đến Sở Xây dựng cũng như các bến xe trước khi áp dụng. Các đơn vị vận tải đồng thời phải niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Trước đó, 6 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé. Cụ thể, Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng tăng 13% giá vé trên 2 tuyến Vũng Tàu, Long Đất – An Sương; Công ty TNHH DV VT & TM Phú Thái Sơn cũng điều chỉnh tăng 13% tuyến Vũng Tàu – An Sương.

Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá vé trên 19 tuyến, mức tăng từ 17% đến 36%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Xuyên Mộc và Bến xe Miền Tây – Bà Rịa.

Trong khi đó, Công ty TNHH TM DV Vận tải Đông Hưng và HTX Vận tải và Du lịch Đông Bắc cùng tăng khoảng 5% giá vé trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TPHCM. Ngoài ra, Saigon Public Transport điều chỉnh tăng từ 17% đến 20% trên tuyến Bến xe Miền Đông mới – Mũi Né.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kê khai và niêm yết giá của các doanh nghiệp vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá vé được thực hiện đúng quy định.

Chi phí nhiên liệu chiếm 25–35% cơ cấu giá vé

Theo Thông tư 36/2024/TT-BGTVT, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được quyền quyết định và điều chỉnh giá cước vận tải, đồng thời phải thực hiện kê khai, niêm yết giá và tự chịu trách nhiệm về mức giá do đơn vị ban hành theo quy định của pháp luật về giá.

Việc điều chỉnh giá vé thường dựa trên biến động của các yếu tố chi phí đầu vào. Trong cơ cấu giá vé vận tải hành khách, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 25% - 35%, ngoài ra còn có các khoản chi khác như nhân công, khấu hao phương tiện, chi phí bến bãi, chi phí quản lý và các chi phí khai thác liên quan.

Đối với một số tuyến cự ly ngắn hoặc có đặc thù khai thác riêng, chi phí cố định trên mỗi chuyến chiếm tỉ trọng lớn, do đó tỉ lệ điều chỉnh giá vé có thể cao hơn mức biến động của riêng chi phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, mức điều chỉnh trên 30% có thể phát sinh tùy theo cơ cấu chi phí và phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai giá vé và gửi về Sở Xây dựng cùng các bến xe để theo dõi. Trường hợp đơn vị điều chỉnh giá với mức tăng bất thường, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các cơ quan quản lý liên quan xem xét, kiểm tra các yếu tố hình thành giá nhằm bảo đảm việc kê khai phù hợp quy định và tình hình thực tế.

Tin liên quan

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thị sát sân bay, nhà ga, đường sắt đô thị, bến xe chiều 29 Tết

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thị sát sân bay, nhà ga, đường sắt đô thị, bến xe chiều 29 Tết

(NLĐO) - Chiều 29 Tết, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp đi thị sát các loại hình vận tải như đường bộ, hàng không, đường sắt, đường sắt đô thị

Cao điểm Tết Bính Ngọ: Bến xe Miền Tây đón lượng khách kỷ lục, Miền Đông mới "cháy vé" giờ vàng

(NLĐO) - Ngày 26 tháng Chạp, các bến xe lớn tại TPHCM chật kín người về quê. Nhiều tuyến Tây Nguyên, miền Trung đã hết vé, sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cao điểm cận Tết, Bến xe Miền Đông mới tăng cường 100 xe mỗi ngày

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, do lượng khách tăng cao, Bến xe Miền Đông mới chủ động tăng cường phương tiện nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

kinh doanh vận tải Sở Xây dựng điều chỉnh giá TPHCM giá vé xe tăng giá dầu diesel tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo