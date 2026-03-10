Thêm 22 tuyến xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé đến 19%

Trong tháng 3-2026, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé từ một số đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe trên địa bàn. Việc điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ biến động chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên liệu diesel.

22 tuyến xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé do giá dầu diesel tăng cao

Cụ thể, đến ngày 10-3, 8 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá trên 50 tuyến liên tỉnh, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện.

Trong đó, mới đây nhất, Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng giá vé từ 13% đến 18% trên 10 tuyến như Ngã tư Ga – Buôn Ma Thuột, Bến xe Miền Đông mới – Đà Lạt.

Tương tự, Kumho Samco Buslines điều chỉnh giá trên 12 tuyến với mức tăng từ 12% đến 19%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Bắc Phan Thiết và Bến xe Miền Đông – phía Nam Buôn Ma Thuột.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá, phải thông báo đến Sở Xây dựng cũng như các bến xe trước khi áp dụng. Các đơn vị vận tải đồng thời phải niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Trước đó, 6 đơn vị vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé. Cụ thể, Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng tăng 13% giá vé trên 2 tuyến Vũng Tàu, Long Đất – An Sương; Công ty TNHH DV VT & TM Phú Thái Sơn cũng điều chỉnh tăng 13% tuyến Vũng Tàu – An Sương.

Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá vé trên 19 tuyến, mức tăng từ 17% đến 36%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Xuyên Mộc và Bến xe Miền Tây – Bà Rịa.

Trong khi đó, Công ty TNHH TM DV Vận tải Đông Hưng và HTX Vận tải và Du lịch Đông Bắc cùng tăng khoảng 5% giá vé trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TPHCM. Ngoài ra, Saigon Public Transport điều chỉnh tăng từ 17% đến 20% trên tuyến Bến xe Miền Đông mới – Mũi Né.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kê khai và niêm yết giá của các doanh nghiệp vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá vé được thực hiện đúng quy định.