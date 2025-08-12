Thêm các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Thêm các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Yến Anh

(NLDO)- Với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa miễn phí đón khách từ 28-8 đến 5-9.

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quy mô quốc gia, là một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan trong dịp lễ 2-9 năm nay.

Thêm các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 1.

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh mở cửa miễn phí đón khách từ 28-8 đến 5-9

Để quảng bá, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết Cục đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tham quan triển lãm, giới thiệu, định hướng và chào bán sản phẩm tour tham quan để thu hút công chúng đến với triển lãm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tuyên truyền, giới thiệu tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước thông tin về những tour tham quan này.

Với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm mở cửa miễn phí đón khách từ 9 đến 22 giờ các ngày từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội).

Diễn ra trong thời gian 9 ngày, triển lãm sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của Triển lãm còn diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, chiếu phim, hội nghị, hội thảo, giao lưu với các văn nghệ sĩ, các gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Bên lề Triển lãm dự kiến diễn ra các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật địa phương như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng… tại sân khấu Trung tâm nhà vuông khối A; các diễn đàn và hội thảo với những chủ đề thời sự như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số, Văn hóa số và chuyển đổi số trong ngành game; trải nghiệm hoạt động đấu giá tranh, talkshow, giao lưu nghệ sĩ… do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.

Trước thời gian diễn ra Triển lãm, hai sự kiện đáng chú ý gồm chương trình ca nhạc "Wonder Cổ Loa" (ngày 23-8) và giải chạy "Việt Nam tôi đó" (ngày 24-8) là những hoạt động hấp dẫn để các đơn vị lữ hành khai thác du lịch thể thao, văn hoá truyền thống và trải nghiệm ngoài trời.

Để phục vụ nhân dân, du khách đến với Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thêm nhiều tuyến xe buýt.

Theo đó, 20 tuyến buýt sẽ được tăng cường để đưa khách từ 6 hướng (trung tâm TP Hà Nội, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Như vậy, ngoài 2 tuyến xe buýt hiện có (số 43, E10), 18 tuyến buýt sẽ được bổ sung với tổng số khoảng 70 xe buýt và và gần 900 lượt xe/ngày. Các xe buýt tăng cường sẽ có biển phụ thông tin "Trung tâm Triển lãm Việt Nam" đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.

Tin liên quan

Hà Nội ra mắt Website "A80 - Tự hào Việt Nam" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Hà Nội ra mắt Website "A80 - Tự hào Việt Nam" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Website "A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

triển lãm triển lãm Thành tựu đất nước Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo