Thêm các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quy mô quốc gia, là một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan trong dịp lễ 2-9 năm nay.

Để quảng bá, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết Cục đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tham quan triển lãm, giới thiệu, định hướng và chào bán sản phẩm tour tham quan để thu hút công chúng đến với triển lãm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tuyên truyền, giới thiệu tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước thông tin về những tour tham quan này.

Với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm mở cửa miễn phí đón khách từ 9 đến 22 giờ các ngày từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội).

Diễn ra trong thời gian 9 ngày, triển lãm sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của Triển lãm còn diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, chiếu phim, hội nghị, hội thảo, giao lưu với các văn nghệ sĩ, các gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Bên lề Triển lãm dự kiến diễn ra các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật địa phương như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng… tại sân khấu Trung tâm nhà vuông khối A; các diễn đàn và hội thảo với những chủ đề thời sự như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số, Văn hóa số và chuyển đổi số trong ngành game; trải nghiệm hoạt động đấu giá tranh, talkshow, giao lưu nghệ sĩ… do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.

Trước thời gian diễn ra Triển lãm, hai sự kiện đáng chú ý gồm chương trình ca nhạc "Wonder Cổ Loa" (ngày 23-8) và giải chạy "Việt Nam tôi đó" (ngày 24-8) là những hoạt động hấp dẫn để các đơn vị lữ hành khai thác du lịch thể thao, văn hoá truyền thống và trải nghiệm ngoài trời.

Để phục vụ nhân dân, du khách đến với Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thêm nhiều tuyến xe buýt.

Theo đó, 20 tuyến buýt sẽ được tăng cường để đưa khách từ 6 hướng (trung tâm TP Hà Nội, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Như vậy, ngoài 2 tuyến xe buýt hiện có (số 43, E10), 18 tuyến buýt sẽ được bổ sung với tổng số khoảng 70 xe buýt và và gần 900 lượt xe/ngày. Các xe buýt tăng cường sẽ có biển phụ thông tin "Trung tâm Triển lãm Việt Nam" đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.