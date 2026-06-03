Thêm cái chết bí ẩn khiến nước Mỹ lo ngại

Theo đài RT, cảnh sát bang New Mexico - Mỹ thông báo một người đi bộ đường dài đã phát hiện thi thể người tại khu vực McGaffey Ridge thuộc Rừng Quốc gia Carson và báo cho cơ quan chức năng vào ngày 28-5.

Cơ quan Giám định Y khoa sau đó xác định đây chính là thi thể của bà Melissa Casias. Một khẩu súng ngắn được tìm thấy ngay bên cạnh thi thể, nhưng nguyên nhân và cách thức tử vong hiện vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, bà Casias, trợ lý hành chính tại cơ quan nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của Mỹ, được báo cáo mất tích vào ngày 26-6-2025.

Theo hồ sơ vụ việc, bà không đến nơi làm việc và cũng không trở về nhà sau khi đi thăm con gái. Toàn bộ ví tiền, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của bà đều bị bỏ lại.

Ảnh chân dung bà Melissa Casias trên thông báo tìm người mất tích.

Vụ việc của nữ trợ lý hành chính này nằm trong số gần một chục trường hợp các cá nhân liên quan đến những nghiên cứu tiên tiến của Mỹ tử vong hoặc mất tích một cách bí ẩn trong những năm gần đây, buộc Quốc hội Mỹ phải vào cuộc điều tra.

Cụ thể, vào năm 2023, bà Monica Reza, quan chức phụ trách vật liệu tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực (JPL) của NASA, được báo cáo mất tích.

Hai nhân viên khác của JPL là Frank Maiwald và Michael Hicks cũng tử vong sau đó nhưng nguyên nhân cái chết không được công bố và không có cáo buộc nào về hành vi mờ ám.

Đến tháng 5-2025, ông Anthony Chavez, 78 tuổi, một nhân viên khác của Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, tiếp tục biến mất và hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Vào tháng 8-2025, ông Steven Garcia, 48 tuổi, nhà thầu chính phủ tại Cơ sở An ninh Quốc gia Kansas City, nơi sản xuất hơn 80% linh kiện phi hạt nhân cho vũ khí hạt nhân Mỹ, cũng biến mất khỏi nhà riêng ở TP Albuquerque, bang New Mexico - Mỹ, chỉ mang theo một khẩu súng ngắn và để lại toàn bộ điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa.

Tình hình tiếp tục căng thẳng vào tháng 12-2025 khi nhà vật lý Nuno Loureiro thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị bắn chết tại nhà riêng ở bang Massachusetts. Cùng thời điểm này, chuyên gia nghiên cứu ung thư Jason Thomas của hãng Novartis mất tích và được tìm thấy chết đuối tại một hồ nước ở Massachusetts ba tháng sau đó.

Gần đây nhất, vào tháng 2-2026, Thiếu tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu William McCasland được báo cáo mất tích. Cũng trong tháng này, nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, 67 tuổi, thuộc Viện Công nghệ California (Caltech) bị bắn chết ngay trước hiên nhà.

Trước chuỗi sự kiện liên tiếp, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Bộ Năng lượng, Bộ Chiến tranh, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và NASA cung cấp các báo cáo về tình hình của các nhà khoa học cùng nhân sự liên quan đến bí mật hạt nhân hoặc công nghệ tên lửa của quốc gia.

Nhận định về làn sóng mất tích và tử vong này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là "vấn đề khá nghiêm trọng". Dù vậy, các cơ quan chức năng cho đến nay vẫn chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ chính thức nào giữa các vụ việc nêu trên.