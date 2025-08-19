HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Tân binh" thăng hoa ngày ra mắt V-League

TƯỜNG PHƯỚC

CLB Ninh Bình và PVF-CAND đều giành chiến thắng trong ngày ra mắt sân chơi V-League 2025-2026

Kết thúc vòng 1 V-League 2025-2026, các ứng viên vô địch như CLB Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel khởi đầu không suôn sẻ nhưng các "tân binh" lại tỏa sáng với 3 điểm trọn vẹn. Những kết quả bất ngờ ở vòng 1 cũng khiến giải đấu trở nên hấp dẫn, thú vị hơn.

CLB Ninh Bình gây ấn tượng

Dù phải chơi trên sân đối phương, CLB Ninh Bình vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ "khó chịu" CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở ngày ra quân V-League 2025-2026. Đội bóng cố đô Hoa Lư nhỉnh hơn đối phương về tỉ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn song có được 3 điểm chung cuộc nhờ sự tỏa sáng của dàn sao đắt giá.

Như thường lệ, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng lợi thế sân nhà để khởi đầu trận đấu bằng sự bắt nhịp nhanh. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh dùng đòn phòng ngự phản công sở trường để hạn chế khả năng tấn công của đối phương. Chiến thuật đá chậm và chắc giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn mở tỉ số ở phút 34. Tuy nhiên, "tân binh" V-League không phải là đội bóng dễ buông xuôi, Hoàng Đức và đồng đội siết chặt đội hình, nhanh chóng tạo áp lực lên phần sân đối thủ và tìm được bàn gỡ chỉ ít phút sau đó.

"Tân binh" thăng hoa ngày ra mắt V-League - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình (trái) có chiến thắng trong ngày ra quân V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Sở hữu nòng cốt lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, CLB Ninh Bình triển khai mảng miếng tấn công đa dạng hơn đội chủ nhà. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Đức Chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm trịch tuyến giữa, công thủ đều đặn, giúp CLB Ninh Bình kiểm soát thế trận.

Trong khi dàn ngoại binh chưa kịp hòa nhập với lối chơi chung, đấu pháp chiến thuật của HLV Albadalejo Castano Gerard được vận hành nhuần nhuyễn nhờ những nội binh giàu kinh nghiệm thi đấu V-League. Sau khi Đức Chiến ghi bàn gỡ hòa, Dụng Quang Nho và Phạm Gia Hưng lần lượt lập công để ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận.

Tuy có chiến thắng đầu tiên trong ngày trở lại V-League nhưng các chuyên gia nhận xét CLB Ninh Bình cần cải thiện khả năng tấn công, trau chuốt hơn trong khâu dứt điểm. Mùa này, thầy trò ông Albadalejo đặt mục tiêu đua tranh ngôi vô địch các giải quốc nội song cần biết tận dụng nguồn lực ngoại binh hiệu quả để hiện thực hóa tham vọng.

PVF-CAND tạo cú sốc đầu tiên

Tương tự CLB Ninh Bình, CLB PVF-CAND cũng tạo ấn tượng bằng chiến thắng trong ngày ra quân V-League 2025-2026. Đáng chú ý, bại tướng của PVF-CAND là đội bóng giàu truyền thống - CLB Sông Lam Nghệ An.

CLB PVF-CAND tham dự V-League nhờ suất thay thế cho CLB Quảng Nam. Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng hùng hậu, đội bóng của Hưng Yên bị đánh giá thấp, có nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc trên sân nhà ngày 17-8 khiến các chuyên gia bóng đá có cái nhìn hoàn toàn mới về đội "tân binh" V-League.

HLV Thạch Bảo Khanh thể hiện tài thao lược khi tạo nên những mảng ghép hoàn hảo trong đội hình CLB PVF-CAND. Bản sắc thi đấu của CLB PVF-CAND chưa định hình rõ ràng song đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh biết chắt chiu cơ hội để định đoạt thế trận.

Trước đối thủ mạnh, CLB PVF-CAND chủ động phòng ngự chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của thủ môn Phí Minh Long. Sau khi đối phương sa đà tấn công, đội chủ nhà tổ chức phản công hợp lý và tận dụng kỹ năng săn bàn của 2 chân sút ngoại binh nổi tiếng Amalrido, Mpande để giành chiến thắng 2-1.

Chỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị cho việc tham dự V-League nên CLB PVF-CAND vẫn còn vấp váp trong những mảng miếng phối hợp. Nhưng chiến thắng trong ngày ra quân giải đấu sẽ tạo động lực giúp thầy trò ông Thạch Bảo Khanh phấn khích, mạnh mẽ hơn trong hành trình trụ hạng V-League, thậm chí có thể lọt vào tốp 5 nếu biết duy trì phong độ đỉnh cao. 

Sau vòng 1, CLB Hà Nội gây thất vọng khi "trắng tay" trong chuyến hành quân đến sân Thống Nhất. CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM tạo bất ngờ bằng những chiến thắng thuyết phục trước các đội mạnh, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 3 điểm.

"Tân binh" thăng hoa ngày ra mắt V-League - Ảnh 2.


V-League 2025-2026 công an hà nội CLB Ninh Bình HLV Nguyễn Công Mạnh HLV Albadalejo Castano Gerard CLB PVF-CAND HLV Thạch Bảo Khanh
