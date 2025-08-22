HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thêm diễn biến gây lo ngại tại Dải Gaza

ANH THƯ

Gaza City - thành phố lớn nhất Dải Gaza - hiện là nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine phải ly tán trong gần 2 năm xung đột giữa Israel và Hamas

Quân đội Israel hôm 20-8 thông báo những bước đi đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát Gaza City - thành phố lớn nhất Dải Gaza. Ngoài ra, theo AP, quân đội Israel tuyên bố sẽ triệu tập 60.000 quân dự bị, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ của 20.000 quân dự bị đang tại ngũ.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công đã diễn ra, với các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến vào vùng ven của thành phố hiện có hơn 1 triệu người sinh sống này. Israel mô tả Gaza City là thành trì của nhóm vũ trang Hamas, song cũng là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng của hàng trăm ngàn người Palestine phải ly tán trong gần 2 năm xung đột.

Giới chức Israel cho biết lệnh sơ tán sẽ được ban hành cho cư dân Gaza City trước khi bất kỳ lực lượng nào tiến vào. Tại thành phố này, quân đội Israel sẽ hoạt động ở các khu vực chưa từng được triển khai và tại những nơi Hamas được cho là vẫn đang hoạt động. Một mục tiêu khác là mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn của Hamas.

Thêm diễn biến gây lo ngại tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống TP Gaza City ở phía Bắc Dải Gaza hôm 7-8 Ảnh: AP

Nhóm vũ trang Hamas đã ra tuyên bố cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào dân thường tại Gaza City. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Gaza City có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza - nơi phần lớn trong số khoảng 2 triệu cư dân đã phải ly tán; nhiều người đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, lo ngại chiến dịch quân sự mới sẽ lại khiến hàng loạt người dân, vốn đã nhiều lần phải rời bỏ nhà cửa từ khi cuộc xung đột bắt đầu, tiếp tục buộc phải sơ tán. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cảnh báo hành động của Israel tại Dải Gaza đang xóa bỏ mọi triển vọng cho hòa bình ở Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc tấn công vào Gaza City sẽ kéo khu vực này vào một cuộc xung đột triền miên.

Trong nỗ lực ngăn kịch bản trên diễn ra, các bên trung gian hòa giải là Ai Cập và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Dải Gaza. Trong đó, đáng chú ý là việc Hamas thả một số con tin đang cầm giữ và Israel phóng thích các tù nhân Palestine. Đề xuất này đã qua được ải Hamas và đang được chính phủ Israel xem xét. Israel cho biết 50 con tin vẫn còn trong tay Hamas và chỉ 20 người còn sống.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty hôm 20-8 đã điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về đề xuất ngừng bắn với hy vọng thuyết phục Israel chấp thuận. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel chấp thuận đề xuất nhằm bảo đảm việc thả con tin, giảm bớt đau khổ cho dân thường ở Dải Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào đầy đủ. Bộ trưởng Ai Cập cũng kêu gọi Israel chấm dứt xung đột bằng cách đàm phán về một thỏa thuận toàn diện, đặt nền móng cho một giải pháp công bằng đối với người Palestine. 

