Sức khỏe

Liệt tứ chi vì một bất cẩn nhỏ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Khi có một chấn thương cột sống nếu có dấu hiệu tê hoặc cảm giác yếu các chi nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử lý sớm

Nam thanh niên 34 tuổi sau khi khiêng vật nặng sai tư thế dù không có cảm giác đau nhưng sau một đêm thức dậy thì bắt đầu yếu 2 chân, di chuyển dần lên 2 tay cho đến khi liệt hoàn toàn vận động. Đến khi mất cảm giác từ rốn trở xuống, tiêu, tiểu không tự chủ và yếu 2 tay sức cơ còn 3/5 thì mới đến khám tại Bệnh viện An Bình (TPHCM).

Liệt tứ chi vì một bất cẩn nhỏ - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ thuật hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

ThS-BSCKI Nguyễn Duy Phương, Trưởng Đơn vị Ngoại Thần kinh-Bệnh viện An Bình, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn vận động. Sau khi có kết quả chụp phim MRI và X-quang cột sống cổ, bệnh nhân được chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng lượng nhiều, dập tuỷ cổ từ C5-C7 và gãy phức tạp gai sau, gai ngang bên phải đốt sống cổ C5. Tổn thương rất nặng và phức tạp khiến bệnh nhân bị liệt gần như hoàn toàn.

Các bác sĩ quyết định mổ trong vòng chưa tới 1 giờ. Sau phẫu thuật 10 ngày, bệnh nhân đã phục hồi ngoạn mục, cảm giác tứ chi đã phục hồi như bình thường. Sức cơ 2 tay gần như phục hồi hoàn toàn 5/5, sức cơ 2 chân đã phục hồi 3/5 và thời gian tới với việc kết hợp với tập vật lý trị liệu thì bệnh nhân hoàn toàn có thể trở về cuộc sống bình thường.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi có một chấn thương cột sống nếu có dấu hiệu tê hoặc cảm giác yếu các chi thì nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử lý sớm, tránh để tình trạng bệnh ngày càng nặng để lại gánh nặng cả thể chất, tinh thần và kinh tế cho gia đình cũng như xã hội.


