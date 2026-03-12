HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm lựa chọn phẫu thuật ít xâm lấn cho người bệnh

Hải Yến

(NLĐO) - Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng ứng dụng phẫu thuật ít xâm lấn tại Việt Nam

Chiều 12-3, Bệnh viện FV công bố thành lập Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci sau khi đưa vào vận hành hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi vào cuối năm 2025 và thực hiện các ca phẫu thuật đầu tiên dưới sự giám sát của chuyên gia quốc tế.

Thêm trung tâm phẫu thuật robot, người bệnh có thêm lựa chọn điều trị - Ảnh 1.

Ekip bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư bằng robot

Việc thành lập trung tâm nhằm xây dựng quy trình vận hành chuyên biệt cho phẫu thuật robot, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn cho người bệnh tại Việt Nam.

Trong hơn một thập kỷ qua, phẫu thuật robot được xem là một trong những hướng phát triển của ngoại khoa hiện đại. Hệ thống da Vinci hiện được triển khai tại nhiều bệnh viện trên thế giới với hàng chục triệu ca phẫu thuật đã được thực hiện. Tại Việt Nam, công nghệ này bắt đầu được ứng dụng từ năm 2014 với thế hệ da Vinci Si, trước khi chuyển sang các thế hệ mới với khả năng thao tác linh hoạt và chính xác hơn.

Robot da Vinci Xi hỗ trợ phẫu thuật viên thông qua hệ thống hình ảnh 3D độ phân giải cao và các cánh tay robot có thể xoay linh hoạt, cho phép thực hiện thao tác trong những vị trí sâu và hẹp của cơ thể.

Công nghệ phẫu thuật robot hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như phẫu thuật lồng ngực, ngoại tiêu hóa, gan mật tụy, tiết niệu và phụ khoa. Với đường mổ nhỏ khoảng 8 mm, phương pháp này có thể giúp giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục. Trong một số trường hợp ít phức tạp, người bệnh có thể xuất viện sau khoảng một ngày.

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn tại Việt Nam, đặc biệt trong điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư.

