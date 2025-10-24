HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm một bệnh viện ở TP HCM làm chủ kỹ thuật ghép gan

Hải Yến

(NLĐO) - Với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này.

Chiều 24-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết sau gần 1 năm rưỡi triển khai chương trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật ghép gan từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện đã chính thức làm chủ kỹ thuật ghép gan. 

Bệnh viện Quân y 175 làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ sau 10 tháng - Ảnh 1.
Bệnh viện Quân y 175 làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ sau 10 tháng - Ảnh 2.

Ca ghép gan huy động hàng trăm y-bác sĩ 

Theo Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đây là đơn vị quân y đầu tiên tại khu vực phía Nam thực hiện độc lập kỹ thuật chuyên sâu này. 

"Ca ghép gan thứ 10 thành công, đánh dấu cột mốc khẳng định năng lực tự chủ chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ bệnh viện" - BS Việt tự tin.

Bệnh viện Quân y 175 làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ sau 10 tháng - Ảnh 3.
Bệnh viện Quân y 175 làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ sau 10 tháng - Ảnh 4.

Ca ghép gan thứ 10 đánh dấu cột mốc khẳng định năng lực tự chủ chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viên Quân y 175

BS Việt cho biết chương trình ghép gan được khởi động từ tháng 3-2024 với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành do các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp hướng dẫn. Đến tháng 12-2024, Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống. Chỉ trong 10 tháng, rút ngắn một nửa so với kế hoạch ê-kíp đã hoàn thành 10 ca ghép gan, trong đó có 3 ca cấp cứu, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh viện Quân y 175 làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ sau 10 tháng - Ảnh 5.

Từng mắc viêm gan B nặng tưởng chỉ chờ lo hậu sự, bệnh nhân đã hồi phục sau khi được ghép gan

PGS-TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa-Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trưởng đoàn chuyên gia chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh bệnh viện đã thể hiện tinh thần, kỷ luật và tư duy độc lập vượt trội. Đến ca thứ 10, bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, xử lý thành công tình huống phức tạp, một thành tựu đáng tự hào của y học quân đội.

Ca thứ 10 là ông L.Đ.T (58 tuổi, ở TP HCM), được ghép gan thành công sau 4 năm bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh diễn tiến nặng nhanh, gây cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, không thể đi lại khiến ông nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Khi mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả, bệnh nhân đã xin bác sĩ cho về quê để ra đi tại "nơi chôn rau cắt rốn".

Thiếu tá, ThS-BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng cuộc phẫu thuật,  cho biết thêm ông T. bệnh tình trở nặng, có thời điểm kiệt sức, không còn niềm tin sống. Nhưng vợ và cháu ruột vẫn không từ bỏ hy vọng, đã tự nguyện hiến gan. Trong đó, người cháu ruột của ông T. (nam, 29 tuổi) có chỉ số sinh học phù hợp nhất và đã dũng cảm hiến một phần gan cho cậu mình. 

"Sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, bệnh nhân được tiến hành ghép gan. Ca phẫu thuật huy động hàng trăm y-bác sĩ từ nhiều chuyên khoa. Cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, sau phẫu thuật, ê-kíp vỡ oà khi mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại" - BS Mạnh nói.

Với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này, đồng thời là trung tâm ghép tạng hàng đầu của quân đội tại khu vực phía Nam.

