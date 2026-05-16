Thêm một dự án ở trung tâm TPHCM "hồi sinh" sau gần 10 năm đình trệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thêm một dự án ở trung tâm TPHCM "hồi sinh" sau gần 10 năm đình trệ

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Lancaster Lincoln có quy mô hơn 8.000 m², gồm hai tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng cùng một tòa tháp tiện ích cao 8 tầng

Ngày 16-5, Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) chính thức tổ chức lễ khởi công phần thân dự án Lancaster Lincoln sau thời gian dài đình trệ vì vướng mắc pháp lý. 

Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM, khu vực được xem là cửa ngõ kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các trục giao thông huyết mạch của thành phố.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Lancaster Lincoln có quy mô hơn 8.000 m², gồm hai tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng cùng một tòa tháp tiện ích cao 8 tầng. 

Dự án cung cấp 559 căn hộ với nhiều loại hình từ căn hộ 1-4 phòng ngủ đến officetel, được phát triển theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp mang thương hiệu Lancaster.

Lancaster Lincoln từng được cấp phép xây dựng phần hầm và triển khai thi công từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, sau đó dự án phải tạm dừng do phát sinh các vướng mắc liên quan đến đất xen cài, quy hoạch giao thông và thủ tục pháp lý. 

Đến nay, sau khi được tháo gỡ các khó khăn và hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án mới đủ điều kiện để tái khởi công.

- Ảnh 1.

Trung Thủy Group tái động thổ khởi công dự án

Bà Dương Thanh Thủy, nhà sáng lập Trung Thủy Group, cho biết hành trình đưa dự án trở lại là chặng đường nhiều áp lực đối với doanh nghiệp. 

"Năm 2017, chúng tôi triển khai dự án với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên đến năm 2020, dự án buộc phải dừng lại do vướng mắc liên quan phần đường nội bộ khoảng 542 m² phát sinh từ điều chỉnh quy hoạch. Đó là giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên trì và minh bạch" - bà Thủy chia sẻ.

Theo bà Thủy, sự hỗ trợ từ các cơ quan trung ương, chính quyền TPHCM cùng sự đồng hành của khách hàng và đối tác đã góp phần tháo gỡ từng bước những khó khăn để dự án có thể tái khởi động.

Tại buổi lễ, Trung Thủy Group cũng tổ chức ký kết hợp tác với các đơn vị kinh doanh và tài chính để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tham gia cung cấp nguồn vốn cho quá trình phát triển dự án cũng như hỗ trợ khách hàng vay mua nhà.

TPHCM liên tục rà soát và xử lý các dự án bất động sản vướng pháp lý kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở và thúc đẩy thị trường phục hồi.  Việc Lancaster Lincoln tái triển khai được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản thành phố sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Vài ngày trước, Masterise Homes, thành viên của Masterise Group cũng chính thức tái khởi động dự án và ra mắt tòa tháp đôi One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành sau nhiều năm đình trệ. 

Dự án có bốn mặt tiền tiếp giáp đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính thuộc quận 1 cũ. Đây là một trong những khu đất đắt giá bậc nhất TPHCM, nằm ngay lõi trung tâm thành phố và kết nối trực tiếp ga Metro Bến Thành thông qua hành lang ngầm. Dự án từng 4 lần đổi tên và thay nhà đầu tư trong hơn một thập niên qua.

Tin liên quan

Dự án cao ốc phức hợp LANCASTER RESIDENCES D4 đã chọn được thiết kế

Dự án cao ốc phức hợp LANCASTER RESIDENCES D4 đã chọn được thiết kế

Vào ngày 26-03-2011, công ty CP Tập Đoàn TRUNG THUỶ và công ty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (SABETRAN) đã tổ chức buổi thuyết trình cuối cùng để tuyển chọn đơn vị thi thiết kế kiến trúc dự án cao ốc phức hợp LANCASTER RESIDENCES D4 tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Công ty Trung Thủy lên tiếng về dự án Lancaster Nam Ô

(NLĐO) – Trước những lình xình xung quanh việc bịt lối đi xuống biển ở Đà Nẵng tại dự án Lancaster Nam Ô, công ty CP Trung Thủy đã phát thông cáo chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trăn trở của Tập đoàn Trung Thủy

Sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã có một thế hệ doanh nghiệp lớn lên cùng nhịp đập mới để đóng góp cho xã hội; trong đó có Tập đoàn Trung Thủy với thương hiệu hàng mỹ nghệ Miss Áo dài - một thương hiệu đã vượt tầm quốc gia để sánh vai cùng những thương hiệu toàn cầu

bất động sản lễ khởi công Trung Thuỷ Lancaster Lincoln
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo