Thêm một loạt nước công nhận nhà nước Palestine trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Động thái tuyên bố hoặc xác nhận việc công nhận nhà nước Palestine của Pháp, Andorra, Bỉ, Luxembourg, Malta và Monaco đã được đưa ra tại cuộc họp cấp cao tại Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy sự ủng hộ giải pháp hai nhà nước Palestine - Israel, do Pháp và Ả Rập Saudi đồng chủ trì.



“Đúng với cam kết lịch sử của đất nước tôi đối với Trung Đông, đối với hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đây là lý do tại sao tôi tuyên bố rằng hôm nay, Pháp công nhận nhà nước Palestine” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội trường Đại hội đồng LHQ ở TP New York - Mỹ, trước 140 nhà lãnh đạo quốc tế tham dự kỳ họp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 22-9 - Ảnh: AAP

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, ông Macron cũng nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thực thi công lý cho người dân Palestine và từ đó công nhận Nhà nước Palestine tại Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem.

Theo tờ Guardian, những tuyên bố này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ nhiều người trong hội trường nhưng phiên họp không có sự tham dự của các quan chức Mỹ và Israel, là các nước đã bác bỏ sáng kiến hai nhà nước.

Trước đó, 4 quốc gia khác là Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đã đưa ra tuyên bố tương tự hôm 21-9.

Tổng thư ký LHQ António Guterres khẳng định: "Quyền lập quốc của người Palestine là một quyền chứ không phải là phần thưởng".

Theo ông Guterres, không gì có thể biện minh cho cuộc tấn công kinh hoàng mà lực lượng Hamas đã nhắm vào Israel ngày 7-10-2023 và việc bắt cóc con tin, nhưng cũng không gì có thể biện minh cho sự "trừng phạt tập thể" đối với người dân Palestine.

Phát biểu qua video vì không được Mỹ cấp thị thực, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng lên án việc sát hại và giam giữ dân thường, bao gồm hành động của lực lượng Hamas nhắm vào Israel ngày 7-10-2023.

Theo AP, chính quyền Palestine được quốc tế công nhận của ông Abbas là lực lượng đối lập với Hamas và hiện quản lý một số khu vực ở Bờ Tây.

Chính quyền này công nhận Israel, hợp tác với Israel về các vấn đề an ninh và cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước.

Mặc dù vậy, Israel cáo buộc chính quyền Palestine kích động bạo lực và đã tìm cách loại trừ vai trò của chính quyền này ở Dải Gaza trong các giải pháp hậu xung đột.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo các đồng minh rằng việc công nhận nhà nước Palestine có thể dẫn đến phản ứng "đáp trả" của Israel, mở đường cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp cấp cao tại TP New York này để thảo luận về một kế hoạch riêng liên quan đến lực lượng quốc tế hỗ trợ duy trì sự ổn định tại Dải Gaza.