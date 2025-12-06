HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm một ngân hàng mô được cấp phép hoạt động

N.Dung

(NLĐO) - Ngân hàng mô vừa ra mắt giúp mở rộng nguồn giác mạc và màng ối, góp phần phát triển mạng lưới ghép mô và nâng cao chất lượng điều trị.

Chiều 5-12, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Bệnh viện Đông Đô (TP Hà Nội) đã ra mắt Ngân hàng mô, mở ra cơ hội chữa lành đôi mắt và hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.

img

Thêm một Ngân hàng Mô được thành lập, mở rộng cơ hội tìm lại ánh sáng cho người bệnh

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc, mỗi năm tăng thêm khoảng 15.000 ca. Danh sách chờ ghép lên tới 1.000 bệnh nhân, trong khi nguồn mô đạt chuẩn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng lớn.

Tháng 9-2025, Bộ Y tế cấp phép cho Bệnh viện Đông Đô vận hành Ngân hàng mô, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái điều trị của bệnh viện.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết Ngân hàng mô đảm nhiệm toàn bộ quy trình theo chuẩn quốc tế: Tiếp nhận, sàng lọc, kiểm định, bảo quản, truy vết và cung ứng mô cho lâm sàng. Đây là nền tảng để triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến, trong đó có ghép giác mạc, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao độ an toàn điều trị.

Ngân hàng mô cũng tiếp nhận và lưu trữ màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh - nguồn mô quý dùng trong điều trị tổn thương bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu phức tạp.

"Chủ động được nguồn giác mạc và màng ối giúp bệnh viện xử trí nhanh các ca cấp cứu nhãn cầu, giảm phụ thuộc vào nguồn mô bên ngoài. Điều này mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho nhiều bệnh nhân tưởng như không còn hy vọng"- bác sĩ Thủy nói.

Ngân hàng mô nhận được sự cố vấn trực tiếp của Giáo sư Naoshi Shinozaki - chuyên gia hàng đầu với hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực ghép giác mạc, ngân hàng mô và phát triển hệ thống y tế chất lượng cao.

img

Bệnh viện ký kết hợp tác ký kết hợp tác phát triển chương trình ghép giác mạc theo chuẩn quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong 15 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, từ ca bệnh đơn giản đến những trường hợp phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Trong lĩnh vực nhãn khoa, đây là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng các công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại như CLEAR và SmartSight. Ở lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, hơn 10.000 trẻ IVF đã chào đời khỏe mạnh... Theo Thứ trưởng Tuyên, những thành tựu này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị trong nước mà còn góp phần hạn chế tình trạng ra nước ngoài chữa bệnh.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kỹ thuật cao, thúc đẩy chuyển đổi số để hình thành bệnh viện thông minh; chú trọng lĩnh vực y học tái tạo, ghép mô, ghép tạng...

    Thông báo