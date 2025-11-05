HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người mẹ 32 tuổi bị lũ cuốn trôi để lại 3 đứa trẻ tội nghiệp

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ngoài 3 đứa con nhỏ, chị Hồ Thị Vã - người bị lũ cuốn tử vong, nhiều năm nay phải bươn chải để cưu mang thêm 2 đứa em nhỏ

Chiều 5-11, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết người dân và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Vã (32 tuổi, ngụ thôn Gia Giả) - người mẹ trẻ bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 2-11 khi đi làm rẫy về.

Cụ thể, lúc 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị Hồ Thị Vã trôi về khu vực suối ở xã Hiếu Giang, cách khu vực gặp nạn khoảng 15km. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục và hỗ trợ đưa thi thể chị Vã về nhà lo hậu sự.

Người mẹ 32 tuổi bị lũ cuốn trôi để lại 3 đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh 1.

Thi thể người mẹ 32 tuổi được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 15km

Người mẹ 32 tuổi bị lũ cuốn trôi để lại 3 đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp chung của gia đình chị Hồ Thị Vã và có lẽ đây là bức ảnh cuối cùng có đầy đủ các thành viên

Dân làng hỗ trợ đưa thi thể người mẹ trẻ về nhà lo hậu sự

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Hồ Thị Vã rất đáng thương. Trong quá trình sinh sống, gia đình chị không làm mất lòng ai, vì thế khi chị gặp nạn, cả làng đã cơm đùm, gạo bới tham gia tìm kiếm trong suốt những ngày qua. "Chị có 3 con nhỏ, trong đó cháu út mới hơn 1 tuổi, còn bú mẹ. Khi đưa thi thể chị về nhà, những đứa trẻ này vẫn chưa hình dung được nỗi đau mất mẹ. Trong khi đó, nhiều năm nay, vợ chồng chị Vã cưu mang, là chỗ dựa cho 2 đứa em nhỏ" - ông Đạt thông tin.

Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Hồ Thị Vã thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống vốn đã quá khó khăn, nay chị Vã không may gặp nạn, những ngày tới gia đình nhỏ này không biết sẽ xoay sở ra sao. 

Bởi, anh Hồ Văn Toàn (chồng chị Vã) không có nghề nghiệp ổn định. Trước nay, 2 vợ chồng anh chị vốn dĩ quanh năm làm nương rẫy, lúc rỗi thì ai kêu gì làm đó. Họ không chê việc nặng, việc nhẹ, làm lụng đầu tắt mặt tối miễn sao có tiền để nuôi con, nuôi em.

    Thông báo