Thêm một thợ lặn tử vong nghi do bệnh giảm áp sau khi lặn biển

Chiều 21-4, người thân đã đưa thi thể ngư dân L.V.M. (SN 1971) từ cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng về Phan Rí Cửa để lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, ông M. là thuyền trưởng một tàu cá đang hoạt động trên biển. Sáng cùng ngày, ông cùng các bạn thuyền xuống biển lặn khai thác hải sản.

Đến trưa, sau khi hoàn tất công việc và trở lại tàu, ông vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, ông M. bất ngờ xuất hiện dấu hiệu mệt, nghi liên quan đến hội chứng thợ lặn (bệnh giảm áp).

Các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu tại chỗ nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngay sau đó, tàu được điều khiển vào cảng La Gi và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.



Trước đó, ngày 24-3, một thợ lặn khác cũng được đưa từ biển vào cảng La Gi trong tình trạng nghi mắc bệnh giảm áp và được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu, song không qua khỏi.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh giảm áp là tai nạn nghề nghiệp đặc biệt nguy hiểm đối với thợ lặn, có tỷ lệ tử vong cao. Tình trạng này xảy ra khi người lặn hoạt động ở độ sâu có áp lực lớn, khiến khí hòa tan nhiều trong máu và mô.

Khi nổi lên quá nhanh, áp suất giảm đột ngột tạo các bọt khí gây tắc mạch, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng não, tủy sống, phổi, tim và hệ cơ xương, gây liệt, rối loạn tri giác, khó thở hoặc sốc tuần hoàn nếu không được xử lý kịp thời.





