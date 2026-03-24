Cấp cứu kịp thời 1 thợ lặn gặp nạn ở Trường Sa

Ngày 24-3, báo cáo của đảo Song Tử Tây cho hay bệnh xá đã cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Tấn Pha (34 tuổi, quê quán phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Anh Pha là thợ lặn của tàu BĐ98291 TS do ông Đặng Dưỡng (41 tuổi, cùng quê) làm chủ tàu.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 23-3, trong quá trình khai thác hải sản tại khu vực cách đảo Đá Nam khoảng 4 hải lý về hướng Bắc, anh Pha bị dây cáp nặng va đập mạnh vào vùng ngực, sau đó ngã đập lưng xuống nền cứng của tàu.

Sau tai nạn, bệnh nhân bị choáng váng thoáng qua, tức ngực, cảm giác đau khi hít sâu hoặc xoay người.

Cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển ở Trường Sa

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây. Tại đây, các y bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và tiến hành cấp cứu ban đầu đúng quy trình.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định. Các y bác sĩ tại đảo đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng xử lý kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tuyến về đất liền khi cần thiết.