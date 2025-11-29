HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thêm nhiều cơ hội cho sinh viên thực tập tại Anh

Huy Lân

(NLĐO) - Sau 20 năm hợp tác, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) và Trường ĐH West of England (Anh) đã đào tạo 3.520 sinh viên.

Ngày 29-11, Trường ĐH Quốc tế và Trường ĐH West of England đã tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác đào tạo. Sau 20 năm hợp tác, hai trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó hai bên đã cùng đào tạo được 3.520 sinh viên.

Tại buổi lễ, PGS - TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, khẳng định hợp tác giáo dục ĐH giữa trường và các đối tác Anh quốc đã và đang đóng góp tích cực, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa trong đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. 

Thêm nhiều cơ hội cho sinh viên thực tập trao đổi tại Anh quốc - Ảnh 1.

Năm 2005, chương trình liên kết đào tạo giữa 2 trường chính thức vận hành. Trong suốt thời gian đó, 2 trường đã nỗ lực hợp tác, trao đổi thông tin để xây dựng những chương trình có chất lượng đào tạo ngày càng cao và tương đồng.

Dịp này, 2 trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Hai bên thống nhất đẩy mạnh triển khai các dự án và chương trình hợp tác vào những lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến, hạ tầng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển mô hình nghiên cứu khoa học mang lại giá trị học thuật cho hai bên.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cho cán bộ giảng viên Trường ĐH Quốc tế theo Đề án 89 của Chính phủ; hợp tác trao đổi sinh viên theo thỏa thuận song phương (trao đổi tín chỉ), tổ chức chương trình thực tập dành cho sinh viên Trường ĐH Quốc tế tại Anh quốc và ngược lại. 

"Nhà trường luôn xem trọng và xác định đối tác Trường ĐH West of England - Vương quốc Anh là một trong các đối tác chiến lược. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục hợp tác triển khai các mô hình mới, hợp tác nghiên cứu; hợp tác giảng dạy (theo hình thức thỉnh giảng) và các hoạt động khác nhằm đem lại nhiều sự lựa chọn cho người học” - PGS - TS Đinh Đức Anh Vũ nhấn mạnh. 

Trường ĐH Quốc tế đang có hơn 10.000 sinh viên và hơn 800 học viên sau ĐH, nghiên cứu sinh. Trường hiện có 23 chương trình đào tạo bậc ĐH, 11 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ. Trường ĐH Quốc tế là một trong những cơ sở giáo dục ĐH đạt chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế sớm nhất của Việt Nam.

Trường ĐH West of England là trường ĐH đứng thứ 4 ở Vùng Tây Nam nước Anh trong bảng xếp hạng tổng quan. Đây cũng là trường cung cấp học bổng nhiều thứ 6 trong các trường ĐH ở Anh.


Tin liên quan

Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

(NLĐO)- Lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) năm 2025 ghi dấu hàng loạt kỷ lục về số tiến sĩ, thành tích nghiên cứu và chất lượng đào tạo.

Để trở thành công dân toàn cầu, không chỉ giỏi mà còn phải có trái tim nhân ái

(NLĐO)- Ngày hội Công dân toàn cầu là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ khám phá tiềm năng, nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực

Việt Nam bàn chiến lược phát triển bứt phá công nghệ sinh học

(NLĐO)- Hội thảo khoa học quốc gia về chiến lược phát triển công nghệ sinh học quy tụ nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, bàn giải pháp đưa lĩnh vực này bứt phá

ĐHQG TP HCM hợp tác ký kết hợp tác Chiến lược sinh viên ĐH Quốc tế TP HCM
