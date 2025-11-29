Để trở thành công dân toàn cầu, không chỉ giỏi mà còn phải có trái tim nhân ái

"Ngày hội Công dân toàn cầu - Global Citizens Day 2025" đã diễn ra ngày 29-11 tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM). Chương trình được tổ chức bởi JCI (Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới), Wonder Woman (thuộc CLB JCI Việt Nam) và Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM.

Ban Tổ chức và khách mời tại lễ khai mạc Ngày hội Công dân toàn cầu năm 2025

Năm 2025, với chủ đề "Beautiful Living – Together We Make It, Together We Impact", ngày hội thu hút hơn 3.000 sinh viên tham dự. Tiếp nối mạng lưới toàn cầu của các nhà lãnh đạo trẻ, hoạt động này cho thấy mọi bạn trẻ đều có thể trở thành công dân toàn cầu và tạo ra ảnh hưởng tích cực ngay tại Việt Nam.

Ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi, như chuỗi talkshow truyền cảm hứng Global Mindset – Dám mơ lớn, Sống không biên giới; Tạo ảnh hưởng tích cực – Lãnh đạo bằng giá trị; Networking thông minh – Bản đồ cơ hội toàn cầu; Social World – Những dự án Cộng đồng quốc tế mà người trẻ Việt Nam có thể ghi danh...

Các bạn trẻ tham dự Ngày hội Công dân toàn cầu năm 2025

Các hoạt động khác đáng chú ý gồm: Chung kết "Đỉnh cao hùng biện – Debating & Public Speaking Contest 2025", chung kết "AI Motion Challenge 2025" – Cuộc thi ứng dụng AI để sáng tạo MV trên bài hát Global Citizens Day; đêm hội "Color Waves – Feel The Global Beats" và cuộc thi văn nghệ sinh viên Global Citizen Got Talent…

Diễn giả chuỗi talkshow tại sự kiện Global Citizens Day 2025

Đặng Quế Chi (Học viện Cán bộ TP HCM) cho rằng để trở thành công dân toàn cầu, sinh viên không chỉ giỏi ngoại ngữ, AI, kỹ năng… mà còn có trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chi và bạn bè vừa tham gia phân loại, khuân vác hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước đó, Chi cũng tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, trồng cây, truyền cảm hứng sống xanh cho người dân xung quanh.

Global Citizens Day 2025 mang đến một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi hòa quyện việc học hỏi, sáng tạo, kết nối và giải trí. Sinh viên có thể gặp gỡ các diễn giả, doanh nhân và KOL đa ngành; tham gia các cuộc thi tài năng sáng tạo với giải thưởng hấp dẫn; khám phá hơn 30 gian hàng và "cháy" hết mình trong đêm nhạc sôi động.



