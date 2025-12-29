HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thêm nhiều tài sản của "ông trùm" Chen Zhi lọt vào tầm ngắm tại Singapore

Hải Hưng

(NLĐO) - Thêm nhiều tài sản có liên quan đến tỉ phú Campuchia Chen Zhi sẽ bị nhà chức trách Singapore tịch thu với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia.

Báo The Straits Times ngày 29-12 cho hay Cục Điều tra Thương mại Singapore (CAD) đang xem xét thu giữ thêm nhiều tài sản tại Singapore có liên quan doanh nhân Chen Zhi và tập đoàn Prince Group. Các tài sản này mới được hé lộ trong phiên điều trần tại tòa.

Nguồn tin cho biết CAD đang nhắm tới các khoản séc trị giá hơn 3,7 triệu USD, trái phiếu có giá trị trên 200.000 USD cùng tiền ký quỹ khoảng 282.000 USD. Đây là các tài sản được cho là có liên quan đến các công ty thuộc mạng lưới của ông Chen Zhi tại Singapore.

Lộ thêm nhiều tài sản của ông trùm lừa đảo Campuchia tại Singapore - Ảnh 1.

Tỉ phú Campuchia Chen Zhi. Ảnh: PHNOM PENH POST/ASIA NEWS NETWORK

Động thái này xuất phát từ đơn xin giải ngân tiền gửi do một quản lý nhân sự của công ty DW Capital (trụ sở tại Singapore) nộp lên toà án Singapore ngày 18-11. DW Capital được thành lập để quản lý tài sản, đầu tư và các hoạt động tài chính cho "ông trùm" Chen Zhi và mạng lưới doanh nghiệp liên quan.

Theo hồ sơ, người này đề nghị giải ngân tiền từ 4 công ty gồm DW Capital, Capital Zone Warehousing (lưu trữ kho giá trị cao), Skyline Investment Management (tài chính mua xe) và Citylink Solutions (tư vấn công nghệ thông tin).

Cả 4 doanh nghiệp trên đều được xác định có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với ông Chen Zhi, thông qua văn phòng gia đình đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh mang tên Global Treasure Development. 

Đáng chú ý, DW Capital, Capital Zone Warehousing và Skyline Investment Management đã nằm trong danh sách bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.

Đơn xin giải ngân đề cập khoảng 259.000 USD chi trả lương phát sinh từ khi tài khoản bị phong tỏa, 358.000 USD để nộp thuế doanh nghiệp và khoảng 79.500 USD mỗi tháng cho chi phí tương lai.

Tuy nhiên, CAD không chấp nhận yêu cầu này, viện dẫn các cuộc điều tra phức tạp, với khối lượng giao dịch rất lớn kéo dài từ năm 2017. Tính đến nay, tòa chưa đưa ra phán quyết.

Trước đó, ngày 14-10, Mỹ và Anh đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với ông Chen Zhi, Tập đoàn Prince Group và nhiều người khác có liên quan. Họ bị cáo buộc rửa tiền, lừa đảo qua mạng và vận hành các khu lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Bộ Tài chính Mỹ gọi Prince Group là "đế chế tội phạm xuyên quốc gia".

Cùng thời điểm, giới chức Mỹ thu giữ gần 130.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, có liên quan Prince Group. Tại Anh, ít nhất 19 bất động sản ở thủ đô London, trong đó có căn trị giá gần 100 triệu bảng cũng bị thu giữ.

Tại Singapore, ngày 30-10, cảnh sát tiến hành chiến dịch truy quét trên toàn đảo, tịch thu 6 bất động sản, 1 du thuyền, 11 xe và nhiều tài sản khác, tổng trị giá hơn 117 triệu USD. Cuộc điều tra được khởi động từ năm 2024 sau khi cơ quan chức năng nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Hiện có ít nhất 8 tài khoản tại Revolut và Maybank của các công ty liên quan đã bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3,1 triệu USD. CAD nhận định số tiền này có dấu hiệu là lợi ích từ hành vi phạm pháp của ông Chen Zhi hoặc các cộng sự.

Tập đoàn Prince Group trước đó đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các cáo buộc là vô căn cứ và nhằm biện minh cho việc thu giữ khối tài sản trị giá hàng tỉ USD của họ.

lừa đảo Singapore Campuchia Chen Zhi
