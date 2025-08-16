Thêm "ông lớn" đề xuất hỗ trợ người dân TP HCM mua xe điện

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) đề xuất chính sách hỗ trợ người dân TP HCM mua xe điện.

Hỗ trợ lãi suất trong 3 năm

Theo đó, Vingroup và các công ty thành viên trong hệ sinh thái cho biết đã hợp tác cùng các đối tác lớn như BIDV, VPBank, Techcombank; các công ty tài chính Shinhan Finance, Lotte Finance để cung cấp gói vay với lãi suất ưu đãi cho người có mua trả góp xe ô tô và xe máy điện VinFast đăng ký biển số TP HCM.

Cụ thể, khách hàng mua ô tô điện được hỗ trợ giảm 3% lãi suất hằng năm và kéo dài trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast chỉ cần trả trước 10% giá xe và vay trả góp tới 80% thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm; 10% còn lại VinFast sẽ tặng ngay cho khách hàng.

Vingroup đề xuất loạt chính sách hỗ trợ người dân TP HCM mua xe điện

Khách mua xe điện cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ xe máy điện VinFast, áp dụng với khách đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP HCM tới hết ngày 31-10-2025. Đồng thời, VinFast miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31-5-2027 cho tất cả khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast.

Ngoài các chính sách nêu trên, người mua xe ô tô điện VinFast vẫn tiếp tục được ưu đãi 4% giá xe theo chương trình Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3, đồng thời được ưu đãi tới 100 triệu đồng/xe (đối với VF 9) nếu chuyển đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện.

Tài xế nào mua xe máy điện không phải trả vốn đối ứng ban đầu?

Đối với khách hàng mua xe ô tô và xe máy điện Vinfast để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, được hỗ trợ giảm tới 4% lãi suất hàng năm từ mức lãi suất áp dụng, thời gian hỗ trợ trong vòng 3 năm.

Khách hàng là tài xế mua xe máy điện sẽ không phải chi trả vốn đối ứng ban đầu. Thay vào đó, Vingroup tặng ngay 10% giá xe và 90% còn lại người mua có thể vay trả góp thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm, với sự bảo lãnh của Công ty GSM. Ngoài ra, tài xế chạy dịch vụ còn được hưởng mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm kể từ ngày 1-8-2025 (so với mức chia sẻ của các nền tảng khác chỉ khoảng 70-84%)…

Tập đoàn Vingroup cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm sạc tạo thuận lợi cho người sử dụng ô tô điện và xe máy điện. Tập đoàn này nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ trên nhằm đồng hành cùng chính quyền và người dân TP HCM trong hành trình chuyển đổi xanh sang các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ về mặt chủ trương của UBND TP HCM và sự giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình triển khai để góp phần cùng thành phố sớm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện có rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện như Vingroup, VinFast, Grab, Be Group, Xanh SM, Moto Selex, DatBike, Yadea, Honda Việt Nam… cam kết sẽ triển khai các gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông, đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và TP HCM. HIDS cho biết đang tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và chích sách hỗ trợ nhằm tham mưu, trình UBND TP HCM.



