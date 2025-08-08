Thêm tín hiệu về thuế quan từ Tổng thống Donald Trump

Đáng chú ý, theo AP, các sản phẩm từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc bị đánh thuế 15%.

Không lâu trước khi các mức thuế trên có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng sẽ còn nhiều biện pháp nữa sắp được đưa ra. Chẳng hạn, nhà lãnh đạo này ngày 6-8 cho biết sẽ áp thuế 100% đối với các mặt hàng bán dẫn và chip nhập khẩu, song sẽ có ngoại lệ dành cho các công ty đã đầu tư vào Mỹ.

Đài CNBC nhận định việc công bố các mức thuế mới theo từng ngành cụ thể cho thấy ông Donald Trump đang tăng sức ép với các doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ. Dù vậy, hiện chưa rõ các chi tiết của kế hoạch, như một công ty cần sản xuất bao nhiêu tại Mỹ để đủ điều kiện được miễn thuế.

Một thông báo đáng chú ý khác từ ông Donald Trump là Mỹ sẽ áp thêm 25% thuế đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu từ Nga, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà New Delhi phải chịu lên 50%, có hiệu lực ngày 28-8. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố New Delhi sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia".

Khu vực bán ngũ cốc ở một cửa hàng ở TP Fremont, bang California – Mỹ hôm 6-8. Phần lớn hàng hóa tại đó được nhập khẩu từ Ấn Độ và Canada. Ảnh: AP

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đổ vỡ sau 5 vòng thương lượng do bất đồng về việc mở cửa các lĩnh vực nông nghiệp và sữa của Ấn Độ, cũng như chấm dứt mua dầu từ Nga.

Trong khi đó, chính phủ Brazil đã chính thức yêu cầu tham vấn với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan mức thuế cao do Mỹ áp đặt đối với hàng hóa nước này. Động thái này diễn ra song song với các nỗ lực đàm phán trực tiếp giữa hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Scott Bessent vào ngày 13-8 để bàn về thuế quan. Theo đài Al Jazeera, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin ước tính 35,9% hàng xuất khẩu của nước này sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 50%.



