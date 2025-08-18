HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thêm tuyến xe buýt điện miễn phí cho người dân tham quan Hà Nội

Minh Chiến

(NLĐO)- Tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch tại Trung tâm Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 149 của UBND TP Hà Nội nhằm cụ thể hóa lộ trình chuyển đổi và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh, chậm nhất đến năm 2030, 100% phương tiện xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh.

Thêm tuyến xe buýt điện miễn phí cho người dân tham quan Hà Nội- Ảnh 1.

VinBus đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí du lịch phố cổ E11

Thông tin trên được ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, nhấn mạnh tại sự kiện đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí du lịch phố cổ E11: Bờ Hồ - Lăng Bác - Yên Phụ, do VinBus tổ chức sáng 18-8.

Theo ông Đào Việt Long, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường là hai thách thức lớn đặt ra đối với Thủ đô và đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo để giải quyết. "Nhiều giải pháp đã được thực hiện, trong đó thành phố đang tập trung chỉ đạo để phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng sử dụng năng lượng xanh"- ông Long nhấn mạnh.

Với tuyến buýt điện E11 lộ trình Bờ Hồ - Lăng Bác- Yên Phụ, theo ông Long, không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, hướng tới một Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại.

Để tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh - sạch - thông minh, ông Đào Việt Long cho biết Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt, đến tháng 12-2025, tổng hợp, đánh giá kết quả thí điểm, tham mưu UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nêu rõ cơ quan này sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh cũng như đầu tư hệ thống hạ tầng, trạm sạc đầy đủ, đồng bộ phục vụ người dân.

"Xây dựng và trình thành phố ban hành bộ đơn giá, định mức cho xe buýt điện nhỏ và trung bình làm cơ sở để triển khai đấu thầu các tuyến buýt sử dụng xe điện. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi các loại phương tiện tham gia giao thông sử dụng năng lượng xanh theo lộ trình"- ông Đào Việt Long cho hay.

Việc đưa tuyến buýt điện miễn phí E11 do VinBus vận hành đi vào hoạt động chính thức từ 18-8, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết sẽ giúp kết nối dễ dàng tới các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Đồng thời, góp phần thúc đẩy TP Hà Nội trở thành biểu tượng mới của giao thông xanh.

Tuyến buýt điện E11 hoạt động từ 7 giờ đến 18 giờ, với tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm; và 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu.

Ngoài thời gian phân luồng giao thông phục vụ tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm, lộ trình chiều đi bắt đầu từ bãi đỗ xe Yên Phụ, lần lượt qua Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám - Phan Đình Phùng - Hùng Vương - Thanh Niên, rồi trở lại Yên Phụ. Trong thời gian tổ chức phố đi bộ quanh Hồ Gươm, tuyến được điều chỉnh đi qua đường Phan Chu Trinh trước khi tiếp nối hành trình về đường Thanh Niên.

Chiều về của tuyến buýt điện E11 đi qua các điểm: Bãi đỗ xe Yên Phụ - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Yên Phụ - Thanh Niên - Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - bãi đỗ xe Yên Phụ.

vận tải hành khách xe buýt điện năng lượng xanh ô nhiễm môi trường giảm ùn tắc Hà Nội
