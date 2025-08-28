HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn

Minh Khuê

(NLĐO) - "Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul tham gia phim hợp tác Việt - Hàn "Tay anh giữ một vì sao".

“Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul vào vai một ngôi sao danh tiếng

Nhà sản xuất phim "Tay anh giữ một vì sao" có sự tham gia của "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo và nữ diễn viên Hoàng Hà ngày 28-8 công bố thêm một bất ngờ đặc biệt.

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 1.

Kang Ha-neul và Lee Kwang-soo trên trường quay phim "Tay anh giữ một vì sao"

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 2.

Được biết, cả hai tài tử vào vai những ngôi sao đình đám

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 3.

Họ có sự so kè với nhau

Nam diễn viên Kang Ha-neul bất ngờ góp mặt trong phim, với vai diễn một ngôi sao nổi tiếng không kém cạnh nhân vật ngôi sao do Lee Kwang-soo đóng. Cả hai sẽ có sự so kè với nhau. Tuy nhiên, vai diễn Kang Ha-neul cụ thể thế nào hiện vẫn được giữ kín.

Nhiều giả thuyết cho rằng không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao, Lee Kwang-soo và Kang Ha-seul còn có thể là đối thủ cạnh tranh để xem ai có thể chiếm lấy trái tim của cô gái Việt Nam bình dị do Hoàng Hà thủ diễn. Liệu đây sẽ là mối tình tay ba gây chấn động giữa bộ đôi tài tử xứ Hàn và nàng thơ Việt Nam?

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul vinh dự khi tham gia dự án phim hợp tác Việt - Hàn

Chia sẻ về sự xuất hiện đặc biệt trong phim, Kang Ha-neul bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đóng góp một phần trong dự án mang nhiều ý nghĩa hợp tác giữa hai quốc gia là Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng bộ phim khi ra mắt sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả".

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 5.

Phim là tác phẩm hợp tác Việt - Hàn

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 6.

"Thị đế Beaksang" Kang Ha-neul so kè Lee Kwang-soo trong phim Việt - Hàn- Ảnh 7.

Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của "Thị đế Baeksang" Kang Ha-neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn. Không ồn ào và chiêu trò, nam tài tử từng bước ghi điểm với công chúng bằng khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, cân mọi cảm xúc, chiều sâu nhân vật. Các phim anh tham gia gần đây: "Mỹ vị yêu đương", "Trò chơi con mực 3", "Yadang: Ba mặt lật kèo"…

"Tay anh giữ một vì sao" kể câu chuyện siêu sao Kang Jun-woo rơi vào tình cảnh "mắc kẹt" tại Việt Nam sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Anh gặp Thảo - một cô gái bán cà phê đầy đam mê, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Phim dự kiến ra rạp Việt từ 3-10.

"Dao Ánh" Hoàng Hà đóng cặp "hươu cao cổ" Lee Kwang-soo

"Dao Ánh" Hoàng Hà đóng cặp "hươu cao cổ" Lee Kwang-soo

(NLĐO) - LAMOON kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc đa tầng trong MV "Synth chúc nâng ly".

Vừa "tốt nghiệp" Em xinh, LAMOON hóa "tắc kè hoa"

(NLĐO) - Mỹ nhân Đắk Lắk học 2 trường Đại học vào chung kết "Miss Grand Vietnam 2025".

Nữ sinh học 2 trường Đại học vào chung kết "Miss Grand Vietnam 2025"

(NLĐO) - Mỹ nhân Đắk Lắk học 2 trường Đại học vào chung kết "Miss Grand Vietnam 2025".

Lee Kwang Soo Kang Ha-neul Tay anh giữ một vì sao Thị đế Beaksang Hoàng Hà phim hợp tác Việt - Hàn
