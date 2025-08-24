Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?

Tin-ảnh: L.Giang

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP HCM, vừa có báo cáo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông

Trong đó đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm vào năm 2026. Người dân băn khoăn ô tô, xe máy sản xuất từ năm nào sẽ bị hạn chế lưu thông ở vùng phát thải thấp?

Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?- Ảnh 1.

Chủ phương tiện cần kiểm tra năm sản xuất xe để biết phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ phương tiện có thể kiểm tra đời xe (năm sản xuất) để biết phương tiện của mình có được phép lưu hành không. Cụ thể, ô tô sản xuất trước năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc 3, sản xuất từ năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4, từ năm 2022 là Euro 5. Với xe máy, nếu sản xuất sau năm 2010 đến ngày 30-6-2017 áp dụng Euro 2, sản xuất sau ngày 1-7-2017 đạt Euro 3 và sản xuất từ ngày 1-7-2026 sẽ áp dụng Euro 4. Ngoài ra, chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý chính hãng để kiểm tra phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, có thể dự đoán các mẫu ô tô sản xuất trước năm 2017 sẽ bị hạn chế hoặc cấm vào vùng phát thải thấp từ năm 2026. Sau năm 2032, TP HCM có thể nâng chuẩn khí thải lên, khi đó xe sản xuất trước năm 2022 hoặc thậm chí trước năm 2025, có thể bị hạn chế.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam lưu ý phương tiện sản xuất trước năm 2007 khó đạt tiêu chuẩn Euro 2 và có thể không được di chuyển vào trung tâm TP HCM từ năm 2026. Sau năm 2032, tiêu chuẩn khí thải có thể tăng lên mức Euro 2 hoặc cao hơn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo