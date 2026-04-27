Thi đua để TPHCM vươn xa

Thi đua giúp hoàn thành nhiều việc lớn

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", với chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM liên tục phát triển.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong giai đoạn qua đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, TPHCM đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đơn cử như phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025, tính đến ngày 30-6-2025, TPHCM cũ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, trao quà cho hộ khó khăn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tính đến ngày 1-7-2025, tỉnh Bình Dương cũ không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Từ năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không còn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia và đến hết quý I/2025 đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Với phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí", TPHCM tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4...

Trao tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ VĨNH

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TPHCM trong năm 2025", thành phố hoàn thành vượt tiến độ việc xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà, đạt tỉ lệ 100% với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng.

Đối với phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động giai đoạn 2020-2025, nhiều dự án tiêu biểu đang triển khai như rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi. Thành phố đã cải tạo 199/474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, tháo dỡ 11 và xây mới 4 chung cư; 16 chung cư cấp D được ưu tiên xử lý, đã di dời 684/1.194 hộ...

Cùng với đó là phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố"; phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn"...

Đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng

Năm 2025, TPHCM tiếp tục là một trong những địa phương hưởng ứng mạnh mẽ, tham gia sôi nổi các phong trào thi đua và đạt những kết quả thiết thực.

Trong đó, hưởng ứng đợt cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2025, UBND TPHCM triển khai đợt thi đua "Quyết tâm hoàn thành Dự án đường Vành đai 3 TP HCM".

Đây là dự án được đánh giá kiểu mẫu trong tổ chức triển khai cũng như công tác vận động người dân. Đến nay, khâu giải phóng mặt bằng đạt 99,8% với 1.689/1.692 hộ dân đồng ý bàn giao.

Không khí thi công trên tuyến Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Với phong trào thi đua "Cải cách hành chính" trên địa bàn TPHCM, nhiều mô hình hay, cách làm mới đã xuất hiện. Điển hình như chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" của HĐND TPHCM, mô hình "Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân" của phường Thủ Dầu Một, mô hình "Nụ cười công sở" của phường Vũng Tàu hay "Ngày không hẹn" của xã An Ngãi...

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phong trào thi đua phải tạo đột phá về thể chế, kỷ luật thực thi công vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò của người đứng đầu. Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa thành hành động, mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

TPHCM tổ chức lại phong trào thi đua theo hướng tăng trưởng và năng suất. Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các chỉ tiêu cụ thể, có cơ chế kiểm đếm và có đánh giá định kỳ. Thi đua phải tạo ra tăng trưởng, tạo ra giá trị và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của TPHCM.

Phong trào thi đua cũng phải nâng tầm chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh toàn cầu; khuyến khích và nhân rộng các mô hình tạo giá trị gia tăng cao, năng suất cao, đóng góp cho ngân sách và xã hội. Tăng trưởng không chỉ nhanh mà phải bền vững, có chiều sâu và có khả năng chống chịu.

(Còn tiếp)