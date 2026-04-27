Lao động

THI ĐUA ĐỂ TPHCM VƯƠN XA: Động lực phát triển

MAI CHI

(NLĐO) - Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”đã tạo ra giá trị kinh tế lớn cho doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TPHCM

Tại Công ty CP Tico (phường Tân Phú, TP HCM), phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"do tổ chức Công đoàn phát động được duy trì xuyên suốt nhiều năm và mang lại kết quả ấn tượng. Từ năm 2010 đến nay, đã có 8 cá nhân của công ty đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Đồng thời nhiều người lao động (NLĐ) được doanh nghiệp (DN) và Công đoàn các cấp tuyên dương điển hình tiên tiến, lao động giỏi - lao động sáng tạo.

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tico, cho biết nhằm hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động và phục vụ mục tiêu phát triển DN, hằng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Ban Giám đốc triển khai các hoạt động thi đua gắn với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho NLĐ ở tất cả phòng, ban, bộ phận sản xuất.

Thi đua lao động giỏi, sáng tạo: Động lực phát triển doanh nghiệp và TP HCM - Ảnh 1.

Anh Hà Trầm Huy, một trong những lao động trưởng thành từ phong trào "Lao động giỏi- lao động sáng tạo" ở Công ty CP Tico

Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của đoàn viên - lao động về việc học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong kỷ nguyên số, xem đây vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm. Song song đó, Tico xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ kinh phí và thời gian để NLĐ học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu vận hành dây chuyền sản xuất tự động hóa.

Công ty còn khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến thông qua các phong trào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; ứng dụng công nghệ vào sản xuất; cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm sức khỏe NLĐ và môi trường. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, mỗi năm năng suất và sản lượng đều tăng, uy tín, thương hiệu DN ngày càng được khẳng định trên thị trường trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, hơn 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp DN tiết kiệm và làm lợi hàng chục tỉ đồng. Việc làm của NLĐ ngày càng ổn định, thu nhập bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/tháng, các chế độ phúc lợi được duy trì, kể cả trong giai đoạn khó khăn.

Tại Công ty Truyền tải điện 4, phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" cũng được triển khai bài bản, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và yêu cầu thực tiễn trong quản lý, vận hành lưới điện. Đến nay, đơn vị có 17 NLĐ đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng.

Thi đua lao động giỏi, sáng tạo: Động lực phát triển doanh nghiệp và TP HCM - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Tấn (bìa phải), một trong 17 lao động của Công ty Truyền tải điện 4 đã đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay công ty luôn kiên trì xây dựng môi trường làm việc đề cao lao động sáng tạo gắn với quá trình rèn luyện, trưởng thành của cán bộ, nhân viên; gắn phong trào thi đua với công tác đào tạo, phát triển đội ngũ. 

Giải pháp này giúp DN vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh vừa xây dựng được đội ngũ kế cận có năng lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho ngành truyền tải điện.

Đồng thời, công ty cũng xây dựng môi trường làm việc đề cao sáng tạo, gắn thi đua với đào tạo, phát triển đội ngũ. Công đoàn còn thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến, quy tụ cán bộ giàu kinh nghiệm để đồng hành cùng NLĐ từ khâu hình thành ý tưởng đến công nhận sáng kiến. Cùng với cơ chế khen thưởng kịp thời, phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực để NLĐ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo.

Giai đoạn 2022-2025, từ phong trào này, tập thể NLĐ đã phát huy 258 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Nhiều sáng kiến được áp dụng trong toàn hệ thống EVNNPT, đóng góp lâu dài cho hiệu quả chung của ngành điện.

Lan tỏa giá trị, đóng góp thiết thực cho thành phố

Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" do tổ chức Công đoàn phát động không chỉ dừng lại ở một số đơn vị mà đã lan tỏa rộng khắp. Tại Công ty TNHH Vard Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP HCM), hơn 300 sáng kiến đã được NLĐ đề xuất, trong đó 200 sáng kiến được áp dụng vào thực tế, mang lại lợi ích hàng chục tỉ đồng cho DN.

Thi đua lao động giỏi, sáng tạo: Động lực phát triển doanh nghiệp và TP HCM - Ảnh 3.

Việc thực hiện phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" tại Công ty TNHH Vard Vũng Tàu được gắn với mục tiêu sản xuất của từng bộ phận

Ông Nguyễn Ngọc Học, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Vard Vũng Tàu, cho hay DN và Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ khi thực hiện phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Việc thực hiện được gắn với mục tiêu sản xuất theo từng phân xưởng; lồng ghép thi đua với các chương trình "cải tiến liên tục", "5S" (quản lý hiệu quả nơi làm việc), an toàn - vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - an toàn.

Qua đó, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu đã kịp thời khen thưởng để khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến. "Hằng quý, Công đoàn và công ty lại tổng kết, đánh giá các sáng kiến tốt, mang lại hiệu quả cao để trao giải, khen thưởng và cấp giấy chứng nhận. Sau 4 quý, DN sẽ đánh giá và trao giải cả năm. Đó là động lực giúp NLĐ trau dồi và đưa ra những ý tưởng cải tiến mới để công việc hiệu quả hơn" - ông Học nhận định.

Theo ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vard Vũng Tàu, chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn đối với sự phát triển của DN. Do vậy, ngoài việc đào tạo, huấn luyện nhân viên nhằm nâng cao tay nghề, công ty còn triển khai các phong trào thi đua, khuyến khích NLĐ đóng góp sáng kiến, sáng tạo, đổi mới để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Từ đó, NLĐ Công ty TNHH Vard Vũng Tàu có nhiều đóng góp tích cực nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, thúc đẩy DN phát triển.

(Còn tiếp)

* Xem NLĐO từ số ra ngày 27-4

Đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ

