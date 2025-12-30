HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo

Tin, ảnh: K.An

(NLĐO) - Công tác chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong dịp Tết, được triển khai chủ động, thiết thực, bảo đảm mọi người lao động đều được quan tâm

Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) sáng 31-12 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2023–2025.

Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2023-2030.

Thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty SAMCO đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Công đoàn chủ động tham gia thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương, thưởng, nội quy và định mức lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo - Ảnh 2.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động VN cho cán bộ Công đoàn

Hầu hết Công đoàn cơ sở đã thành lập tổ dư luận xã hội hoặc phân công cán bộ phụ trách nhằm kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động đến lãnh đạo đơn vị, Tổng Công ty và Công đoàn cấp trên. Công tác chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong dịp Tết, được triển khai chủ động, thiết thực, bảo đảm mọi người lao động đều được quan tâm. Nhiều đơn vị duy trì hiệu quả Quỹ tương trợ nội bộ, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh; thực hiện các chương trình hỗ trợ người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo như “Cùng công nhân vượt khó”, “Trái tim nhân ái”.

Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo - Ảnh 3.

Chương trình "Đồng hành và chia sẻ" đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2023–2025, toàn Tổng Công ty có 6 công trình, sản phẩm mới và hơn 100 sáng kiến được công nhận. 


Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO khen thưởng thợ giỏi đạt thành tích cao

Phong trào “Ôn lý thuyết – luyện tay nghề – thi thợ giỏi” tiếp tục khuyến khích công nhân, viên chức, lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp. Công đoàn Tổng Công ty SAMCO chủ động phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hội thi tay nghề ở các lĩnh vực như bán hàng, chăm sóc khách hàng, sửa chữa, bảo vệ…, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, được người sử dụng lao động đồng tình, người lao động hưởng ứng tích cực.

Chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo - Ảnh 5.

Chương trình "Nhân ái SAMCO" đến với đoàn viên khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty SAMCO, đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững mạnh và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, nhân văn.




Tin liên quan

Cảng Bến Nghé: Chăm lo toàn diện đời sống người lao động

Cảng Bến Nghé: Chăm lo toàn diện đời sống người lao động

(NLĐO) - Năm 2026, Cảng Bến Nghé tiếp tục cải tiến công tác chi trả lương theo hiệu quả của người lao động

Cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

(NLĐO)- Từ sự hợp tác giữa Công đoàn phường An Hội Tây và doanh nghiệp, người lao động có cơ hội được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi tới 50%

bảo vệ quyền lợi công đoàn cơ sở giao thông vận tải học bổng Nguyễn Đức Cảnh mắc bệnh hiểm nghèo
