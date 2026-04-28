Thời sự Chính trị

THI ĐUA ĐỂ TPHCM VƯƠN XA: Phát triển đô thị năng động, nghĩa tình

PHAN ANH

(NLĐO) - Phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM lan tỏa sâu rộng, đi vào thực chất, tạo động lực phát triển và khơi dậy tinh thần cống hiến trong toàn xã hội

Từ những chương trình lớn mang tầm quốc gia đến các phong trào do thành phố phát động, thi đua yêu nước tại TPHCM không dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, bền bỉ, góp phần làm nên những kết quả toàn diện, rõ nét trong 5 năm qua - giai đoạn 2020-2025.

Lan tỏa từ chủ trương đến hành động

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", với chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố liên tục phát triển.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Lao động . Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo cáo của UBND TPHCM cho thấy địa phương đã đạt được nhiều kết quả trong giai đoạn 2020-2025. TPHCM đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đơn cử như phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", thành phố đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

Tính đến ngày 1-7-2025, tỉnh Bình Dương cũ không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Từ năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không còn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia và đến hết quý I/2025 đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng các điển hình nhận Bằng khen của UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí": Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3... Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TPHCM trong năm 2025", thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ.

Đối với phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị. Nhiều dự án tiêu biểu đang triển khai như rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi. Thành phố đã cải tạo chung cư được xây dựng trước năm 1975...

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 3.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cùng với đó là phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố"; phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn"...

Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế TPHCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, GRDP thành phố ước đạt hơn 2,9 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng, khoảng 8.244 USD, cao hơn 1,7 lần so với trung bình cả nước

Sức sống từ con người cụ thể

Đằng sau những kết quả của phong trào là những con người cụ thể - các điển hình tiên tiến, tiêu biểu của thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, kể về hành trình tiên phong trong ngành sản xuất hàng gốm, mỹ nghệ xuất khẩu, gốm sứ dân dụng chất lượng cao.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 4.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện sản phẩm của Công ty TNHH Minh Long I đã xuất khẩu sang thị trường của nhiều nước trên thế giới và ông cũng đã thành lập bảo tàng gốm sứ nhằm lưu truyền tinh hoa nghề nghiệp, giới thiệu ra thế giới làng quê, đất nước, con người Việt Nam.

Chia sẻ về chính quyền số, theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thành phố đang đẩy mạnh công tác này.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 5.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Việc người dân có thể hiểu biết, nắm bắt các dịch vụ hành chính công do thành phố cung cấp thông qua công nghệ số rất quan trọng và hình ảnh đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ tích cực cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số", đưa công nghệ số đến với từng nhà, từng người đã thôi thúc bà cùng đơn vị nỗ lực hơn.

"Chúng tôi làm việc với niềm đam mê cùng tinh thần hăng say… Những ngày nỗ lực đó là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại" - bà Trinh bày tỏ, đồng thời mong muốn những dịch vụ công cung cấp được sử dụng hiệu quả, mang tới tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững của TPHCM - Ảnh 6.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, mang trong mình tình yêu ngành y từ những năm tháng tuổi thơ chống chọi bệnh tật. Là đứa trẻ duy nhất sống sót trong 21 bệnh nhi cùng mắc bệnh hiểm nghèo, ông luôn cảm nhận sâu sắc sự giúp đỡ của cộng đồng và ước muốn trở thành bác sĩ để trả ơn cho đời.

Năm 1994, trong lần khám bệnh từ thiện, ông gặp bệnh nhân lớn tuổi bị mù do đục thủy tinh thể, phải chịu cảnh tăm tối gần 2 năm chỉ vì không có tiền. Câu chuyện khiến ông day dứt và khởi xướng chương trình Phòng, chống mù lòa. Hơn 100.000 người đã được khám, hàng chục ngàn ca phẫu thuật được thực hiện miễn phí.

Từ những con người bình dị mà phi thường ấy, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM không chỉ lan tỏa bằng khẩu hiệu, mà được bồi đắp bằng hành động cụ thể, góp phần làm nên diện mạo một đô thị năng động, nghĩa tình và không ngừng vươn lên.

Đảng viên gương mẫu, đi đầu

Đường Dương Quảng Hàm nằm trên phường An Nhơn của TPHCM đã mang bộ mặt khác hẳn thời gian trước khi cảnh ùn tắc được thay bằng bức tranh dòng phương tiện thoải mái lưu thông.

Ít ai biết, để có con đường khang trang với 6 làn xe, rộng 32 m này, gia đình ông Nguyễn Văn Ty và bà Vũ Thị Vạn ngụ tại số 61 Dương Quảng Hàm, là một trong những hộ đầu tiên chấp hành chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng. Bà Vạn, ông Ty đều là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, tuổi Đảng của mỗi người gần 60 năm. Đó cũng là bằng ấy thời gian họ giữ phẩm chất người đảng viên gương mẫu.

Khi có thông báo thu hồi đất, cảm giác luyến tiếc 2 căn nhà tổng cộng 200 m² mặt tiền từng gắn bó với gia đình bao lâu nay là điều khó tránh. Tuy nhiên, với tâm niệm thành phố cần mở đường và mình là đảng viên, vợ chồng bà bàn bạc rồi cùng thống nhất chủ động tháo dỡ, di dời sớm, nhường đất cho dự án thi công đúng tiến độ.


THI ĐUA ĐỂ TPHCM VƯƠN XA: Động lực phát triển

THI ĐUA ĐỂ TPHCM VƯƠN XA: Động lực phát triển

(NLĐO) - Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”đã tạo ra giá trị kinh tế lớn cho doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TPHCM

Gắn thi đua với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trên nguyên tắc rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả..., các phong trào thi đua của TPHCM tập trung hiện thực hóa việc tăng trưởng 2 con số

Thi đua phải tạo ra tăng trưởng, tạo ra giá trị

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng

