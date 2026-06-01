Thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM: Xem đề thi tiếng Anh và gợi ý giải đề

Theo trí nhớ của các thí sinh, đề thi tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM, cụ thể như sau:

Đề thi lớp 10 môn tiếng Anh

ThS Phùng Xuân Cường - Giáo viên tiếng Anh Trường THPT Vĩnh Viễn, cho biết nhìn chung đề tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 có cấu trúc ổn định, quen thuộc và không gây sốc cho học sinh. Đề vẫn gồm 40 câu, bao phủ các mảng thường gặp như phát âm, trọng âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, biển báo, thông báo, đọc điền từ, đọc hiểu, dạng đúng của từ, cụm từ cố định và viết lại câu. Đây là một thiết kế an toàn, phù hợp với mục tiêu kiểm tra diện rộng đối với học sinh cuối cấp THCS.

Về độ khó, đề năm nay nhìn chung dễ tiếp cận hơn đề năm trước với khoảng 75% số câu thuộc dạng nhận biết và thông hiểu, 25% yêu cầu khả năng vận dụng. So với năm ngoái con số này là 70% và 30%. Điều này làm đề trở nên thân thiện hơn với học sinh, nhưng cũng khiến khả năng phân hóa học sinh khá - giỏi chưa thật mạnh.

Xét theo mục tiêu năng lực A2, đề năm nay tương đối phù hợp về mặt ngôn ngữ. Chủ đề trong đề gần gũi với đời sống, câu văn phần lớn ngắn, từ vựng không quá hàn lâm, tình huống đọc hiểu và giao tiếp cũng nằm trong vùng quen thuộc của học sinh THCS, không đánh đố bằng những chủ đề xa lạ hoặc từ vựng vượt xa trình độ.