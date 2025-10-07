Thi thể nam thanh niên nổi trên hồ thủy điện Hàm Thuận

Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong ở hồ Hàm Thuận.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam ở hồ Hàm Thuận thuộc địa bàn xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ Hàm Thuận. Ảnh: DT

Qua nhận dạng, nạn nhân được xác định là anh T.T.C. (22 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc).

Được biết, anh C. làm thuê tại khu vực hồ Hàm Thuận và mất tích khoảng 4 ngày trước. Đến hôm nay, thi thể được phát hiện.

Hồ Hàm Thuận là hồ thủy điện có diện tích rộng khoảng 2.500 ha với nhiều đảo nhỏ.

Gần đây, một số người dân làm dịch vụ chở du khách du ngoạn lòng hồ Hàm Thuận và trải nghiệm du lịch sinh thái.