Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích dưới thác thủy điện

Ngày 6-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng xã Bảo Lâm 3 đã tìm thấy thi thể chị N.T.T.T. (39 tuổi, ngụ tại xã Lagi).



Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị T. tại hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4-10, chị T. cùng chồng vào thăm vườn và ở lại gần khu vực dòng thác của một thủy điện tại xã Bảo Lâm 3. Đến chiều cùng ngày, người chồng không thấy vợ nên đi tìm nhưng chỉ thấy đôi dép gần dòng thác, nên báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ được huy động đến khu vực, nghi ngờ nạn nhân rơi xuống thác nên tổ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do khu vực dòng thác hiểm trở, có hướng đổ về khu vực hồ thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi gây cản trợ việc tìm kiếm nạn nhân.

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị T. tại khu vực hồ Hàm Thuận – Đa Mi. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.