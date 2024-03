Thi tốt nghiệp THPT 2024: Điều chỉnh nhân sự tham gia ban đề thi

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Bộ GD-ĐT và các đơn vị tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 17-3, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ban đề thi không chỉ có lãnh đạo cục, vụ trực thuộc Bộ GD-ĐT mà còn có lãnh đạo các sở GD-ĐT.

Thí sinh tìm hiểu vào các trường công an năm 2024

Điều chỉnh về nhân sự này để đề thi được ra vừa sức với học sinh, đảm bảo được các mục đích đặt ra của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và đủ độ tin cậy, đủ tính phân hóa để các cơ sở đào tạo có thể sử dụng vào việc tuyển sinh.

Cũng theo ông Lê Mỹ Phong, nếu năm nay thí sinh dự thi chưa đỗ tốt nghiệp hoặc chưa đạt mức điểm để xét tuyển đại học thì có thể thi lại vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đề thi phù hợp với chương trình mình được học.

Lưu ý với thí sinh trúng tuyển sớm

Liên quan đến tuyển sinh ĐH, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, nhấn mạnh theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ chỉ đăng ký nguyện vọng theo ngành/trường mà không cần đăng ký nguyện vọng theo phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Tuy nhiên, thí sinh cần nhớ phải cập nhật lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT tất cả những dữ liệu có thể phục vụ cho việc xét tuyển như điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ đánh giá năng lực, các chứng nhận để cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế Bộ GD-ĐT ban hành.

Sau khi đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT và nộp lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký thì mới hợp lệ.

Hệ thống này sẽ chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất. Vì thế trên hệ thống này, thí sinh cần sắp xếp thứ tự đặt nguyện vọng mình yêu thích lên trên. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, không xét tiếp.

Chỉ tiêu các trường ngành công an

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết các trường của Bộ Công an năm 2024 sẽ sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Trong đó, với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thí sinh cần đảm bảo điều kiện có học lực giỏi ở bậc THPT, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu cụ thể với các ngành, trường, với nam và nữ trong thời gian tới. Tuy nhiên, về tổng thể sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD-ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.