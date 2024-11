Thị trường âm nhạc TP HCM dần trở lại thời đỉnh cao

Đây là không khí mà hầu hết ca sĩ mong đợi sau thời gian thị trường biểu diễn TP HCM bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế

Như nhận xét của Quốc Thiên, Uyên Linh biết cách "thổi làn gió mới" vào các ca khúc. Cô luôn tạo "cú nổ" mỗi khi trình diễn các nhạc phẩm cũ, như "Anh" ở show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Chỉ là giấc mơ" và "Đường cong" ở Vietnam Idol. 2.000 khán giả có mặt đơn thuần để thưởng thức giọng hát "đặc sản" của nữ vocalist với phần dàn dựng đẹp mắt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, trong thời điểm các show diễn mãn nhãn, biểu diễn sân khấu đang là tâm điểm.

Thị trường âm nhạc TP HCM sôi động trở lại

Trong ngày đầu của Lễ hội GENfest 2024 - Cities In The City: Phố trong phố (24-11) diễn ra tại Trung tâm mới The Global City (TP HCM), dàn nghệ sĩ xác nhận biểu diễn trong chương trình khiến khán giả trẻ phấn khích, với Hwasa, Loco, Chi Pu, Karik, Andree Right Hand, HIEUTHUHAI, HURRYKNG - nhóm GERDNANG, MANBO, Phúc Du, Dương Domic. Vào ngày thứ hai của lễ hội (25-11), dàn line-up của GENfest 2024 sẽ có PSY, Suboi, tLinh, MONO, Wren Evans, WXRDIE, Quang Hùng MasterD, WEAN.

Ngay từ khi công bố nghệ sĩ trình diễn, GENfest 2024 khiến người hâm mộ hào hứng với sự xuất hiện của Karik - một trong những cái tên đình đám của làng rap Việt. Nhóm GERDNANG chuẩn bị mang đến một sân khấu đỉnh cao tại GENfest, với những màn trình diễn đậm cá tính của từng thành viên cùng sự kết hợp bùng nổ của bộ 3 tài năng: HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO.

HIEUTHUHAI chia sẻ: "Năm ngoái Hiếu đã có cơ hội diễn ở GENfest rồi và hôm đó quá tuyệt vời, từ sân khấu, khán giả đến âm thanh. Năm nay tôi trở lại, hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ, điều thú vị đang chờ đón".

HURRYKNG cũng không giấu được sự hào hứng và bày tỏ sự mong đợi về một sân khấu cực cháy cùng anh em nhóm GERDNANG. Wren Evans, MONO, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, WEAN... đều là những gương mặt trẻ nổi bật trong làng nhạc Việt Nam hiện nay.

Với phong cách âm nhạc độc đáo, các giọng ca này đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Tại GENfest 2024, tất cả sẽ mang đến một buổi diễn bùng nổ, đưa khán giả vào một chuyến du hành âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc.

Chưa bao giờ thị trường biểu diễn tại TP HCM lại sôi động như hiện tại. Liveshow ca sĩ Trung Quan Idol, Cẩm Ly, Park Bom (cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1); liveshow Đức Trí, Quốc Thiên, Uyên Linh, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, concert Anh trai say hi, live concert Anh trai vượt ngàn chông gai... khiến thị trường concert tại TP HCM "bùng nổ".

Quan trọng hơn, những đêm nhạc đều chật kín khán giả như một dấu hiệu hồi sinh cho thị trường biểu diễn TP HCM. Đêm nhạc "Có đôi lần" (ngày 5-10) của nhạc sĩ Đức Trí thu hút hơn 4.000 khán giả và hơn 4 giờ biểu diễn. Đây là sự kiện âm nhạc cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ với nhiều điểm nhấn thú vị. Một tuần sau, đêm nhạc của ca sĩ - nhạc sĩ Vũ. diễn ra, thu hút hơn 8.000 khán giả.

Tín hiệu lạc quan

Mới đây, khán giả tại TP HCM hoang mang khi đứng trước những lựa chọn khó chối từ khi cả ba chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" và đêm nhạc Hội - Thuần - Hội 2024 diễn ra cùng ngày.

Điều đặc biệt là dù tổ chức tại TP HCM trong cùng ngày, cùng khung giờ, cả 3 sự kiện đều "cháy vé". Nếu "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút 20.000 khán giả tham gia, "Anh trai say hi" từ 15.000 - 20.000 người thì Hội - Thuần - Hội 2024 cũng không kém cạnh với 9.000 khán giả. Chỉ trong 1 đêm, TP HCM thu hút khoảng 50.000 khán giả đến các sự kiện với doanh thu hàng trăm tỉ đồng. Điều này cho thấy dư địa phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn tại thành phố còn rất lớn.

Live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2024 đêm diễn ở TP HCM thu hút 20.000 khán giả. (Ảnh: ĐỨC THÀNH)

Thậm chí, liveshow cá nhân cũng có lượng khán giả ấn tượng. Điển hình là liveshow "Vũ trụ cò bay" của Phương Mỹ Chi thu hút gần 10.000 khán giả.

Với những gì đang diễn ra, dự báo về lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người tại 8Wonder với tượng đài âm nhạc thế kỷ XXI - Imagine Dragons, Những thành phố mơ màng, GENfest 2024, Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô 2024... là hoàn toàn khả thi.

Các buổi biểu diễn không chỉ thu hút lượng lớn khán giả mà cũng tạo ấn tượng về chất lượng. Mỗi sự kiện đều mang dấu ấn cá nhân đậm nét, khán giả mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nhạc sĩ Phương Uyên nhận định "Nhạc Việt đang phát triển giống như một "cơn bão". Các chương trình và các bạn trẻ đang cùng nhau nâng tầm âm nhạc của Việt Nam lên rất gần với các nước bạn như Hàn Quốc, Nhật Bản và cả thị trường Âu - Mỹ. Các chương trình đều rất hay".

Sự sôi động này đang tạo nên những đòn bẩy phát triển thú vị cho thành phố và hơn hết, ở khía cạnh phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, sự bùng nổ này là một tín hiệu lạc quan.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, cho biết trong chiến lược và kế hoạch triển khai công nghiệp văn hóa của TP HCM đến năm 2035, ngành nghệ thuật biểu diễn được xác định là một trong những mũi nhọn. TP HCM từng là địa điểm biểu diễn náo nhiệt nhất nước. Làn sóng Nam tiến của giới văn nghệ sĩ cả nước là minh chứng rõ nét cho thời kỳ đỉnh cao của thị trường biểu diễn ở TP HCM. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, TP HCM không còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều "bầu sô" vì nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, hiện tại, sắc màu đỉnh cao dường như đang trở lại.