Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng

(NLĐO) - Thẩm phán liên bang Jia Cobb đã ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (FED) Lisa Cook.

"Tổng thống Donald Trump chưa xác định được bất kỳ điều gì liên quan đến hành vi hoặc hiệu suất công việc của bà Cook - với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị - cho thấy bà đang gây hại cho Hội đồng quản trị hoặc lợi ích công cộng bằng cách thực hiện nhiệm vụ của mình một cách không trung thực hoặc không hiệu quả" - Thẩm phán Jia Cobb viết.

Thẩm phán Cobb hiện làm việc tại Tòa án liên bang ở Washington, là một nữ thẩm phán liên bang được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, đã thụ lý yêu cầu của Thống đốc FED Lisa Cook về việc ngăn chặn nỗ lực sa thải bà.

Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng- Ảnh 1.

Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (FED) Lisa Cook (phải) tuyên thệ nhậm chức vào năm 2022 - Ảnh: FED

Theo đài CNN, phán quyết này được đưa ra cuối ngày 9-9 (tức sáng 10-9 theo giờ Việt Nam), chỉ vài tuần sau khi ông Donald Trump tuyên bố sa thải bà Cook. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một tổng thống tuyên bố sa thải thống đốc Fed.

Phán quyết này sẽ giúp bà Cook giữ nguyên ghế thống đốc FED trong khi chờ chính quyền ông Donald Trump kháng cáo như họ tuyên bố sẽ làm.

Ngay từ đầu, thẩm phán Cobb đã khẳng định khiếu nại của thống đốc Fed về việc bà bị sa thải không đúng quy định là có cơ sở, vi phạm quyền của bà Cook theo Tu chính án thứ năm.

Nữ thẩm phán cho rằng tình huống này đặt ra những câu hỏi pháp lý mới cần được giải quyết trong dài hạn.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã nỗ lực sa thải bà Cook vì "lý do chính đáng", viện dẫn các cáo buộc gian lận thế chấp mà Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra.

Động thái sa thải bà Cook được cho là một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến của tổng thống với FED, vốn được che chắn khỏi ảnh hưởng chính trị trong nhiều thập kỷ.

Trong nhiều tháng, ông Donald Trump đã phát động một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ lên FED, yêu cầu hạ lãi suất nhanh chóng, lập luận rằng chính sách thuế quan của ông sẽ không làm tăng lạm phát.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng cơ quan này mất quá nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Ngoài bà Cook, ông Donald Trump cũng đe dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell, nhưng đã rút lại sau khi các cố vấn cảnh báo rằng làm như vậy có thể sẽ gây ra biến động cực đoan trên thị trường tài chính.

Tin liên quan

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

Dữ liệu việc làm yếu kém có thể thúc đẩy giới chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) cân nhắc giảm lãi suất đến 0,5 điểm % ngay trong tháng này

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do sa thải thống đốc FED

(NLĐO) - Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ đề cử và được Thượng viện phê chuẩn.

FED và bài toán hạ lãi suất

Chủ tịch FED cho biết cơ quan này sẽ thận trọng và giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thống đốc Fed Donald Trump Lisa Cook sa thải thống đốc Fed
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo