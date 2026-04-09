Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục ngàn người có việc làm mới

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9-4, Sở Nội vụ TPHCM đã cung cấp bức tranh khá toàn diện về thị trường lao động trong quý I/2026, cho thấy nỗ lực chủ động của cơ quan quản lý trong việc ổn định nguồn nhân lực và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường ngay từ đầu năm.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại một sàn giao dịch việc làm ở TPHCM

Theo đó, ngay từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị này đã yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi sát biến động lao động tại địa phương. Việc "nắm sớm, bám sát" này giúp cơ quan chức năng kịp thời triển khai các giải pháp kết nối cung – cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực cục bộ, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu tuyển dụng đang gia tăng của doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết.

Cùng với đó, hệ thống dịch vụ việc làm của thành phố được kích hoạt mạnh mẽ. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức 60 phiên sàn giao dịch việc làm trong quý I.

Trong đó, 46 phiên được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm; 14 phiên còn lại tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các nhóm đặc thù như bộ đội xuất ngũ, thanh niên, người sau cai nghiện ma túy… tại các đơn vị quân sự, cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện.

Các hoạt động kết nối cung – cầu giúp hàng chục nghìn lao động có việc làm trong quý I/2026

Không chỉ dừng ở kết nối, các hoạt động này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi góp phần tạo việc làm mới cho 61.894 người chỉ trong 3 tháng đầu năm. Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại Nhật Bản và Hàn Quốc, mở thêm kênh tiếp cận việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động.

Ở lĩnh vực an sinh, công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp được triển khai với khối lượng lớn nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Trong quý I, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 33.199 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; ban hành 32.165 quyết định hưởng trợ cấp và hỗ trợ học nghề cho 1.026 trường hợp. Đây được xem là giải pháp quan trọng, không chỉ hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tăng cơ hội quay lại thị trường lao động.