Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục ngàn người có việc làm mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục ngàn người có việc làm mới

Huỳnh Như

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận gần 62.000 lao động có việc làm mới trong quý I/2026, cho thấy thị trường lao động khởi sắc ngay từ đầu năm

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9-4, Sở Nội vụ TPHCM đã cung cấp bức tranh khá toàn diện về thị trường lao động trong quý I/2026, cho thấy nỗ lực chủ động của cơ quan quản lý trong việc ổn định nguồn nhân lực và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường ngay từ đầu năm.

Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục nghìn người có việc làm mới trong quý I-2026 - Ảnh 1.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại một sàn giao dịch việc làm ở TPHCM

Theo đó, ngay từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị này đã yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi sát biến động lao động tại địa phương. Việc "nắm sớm, bám sát" này giúp cơ quan chức năng kịp thời triển khai các giải pháp kết nối cung – cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực cục bộ, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu tuyển dụng đang gia tăng của doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết.

Cùng với đó, hệ thống dịch vụ việc làm của thành phố được kích hoạt mạnh mẽ. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức 60 phiên sàn giao dịch việc làm trong quý I. 

Trong đó, 46 phiên được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm; 14 phiên còn lại tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các nhóm đặc thù như bộ đội xuất ngũ, thanh niên, người sau cai nghiện ma túy… tại các đơn vị quân sự, cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện.

Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục nghìn người có việc làm mới trong quý I-2026 - Ảnh 2.

Các hoạt động kết nối cung – cầu giúp hàng chục nghìn lao động có việc làm trong quý I/2026

Không chỉ dừng ở kết nối, các hoạt động này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi góp phần tạo việc làm mới cho 61.894 người chỉ trong 3 tháng đầu năm. Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại Nhật Bản và Hàn Quốc, mở thêm kênh tiếp cận việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động.

Ở lĩnh vực an sinh, công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp được triển khai với khối lượng lớn nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Trong quý I, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 33.199 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; ban hành 32.165 quyết định hưởng trợ cấp và hỗ trợ học nghề cho 1.026 trường hợp. Đây được xem là giải pháp quan trọng, không chỉ hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tăng cơ hội quay lại thị trường lao động.

Hoàn thiện quản lý, nâng hiệu quả điều hành thị trường lao động

Sang quý II/2026, Sở Nội vụ TPHCM xác định tiếp tục hoàn thiện khung quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thị trường lao động. Trọng tâm là tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành trong quản lý lao động nước ngoài, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược lao động – việc làm giai đoạn 2026 – 2030.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lao động và dịch vụ việc làm; theo dõi chặt chẽ diễn biến lao động – việc làm sau Tết. Đồng thời, tăng cường giám sát tình hình tai nạn lao động trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phòng ngừa rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn và ổn định việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo