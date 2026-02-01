HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay 1-2: Cú sốc mới của Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong bối cảnh Bitcoin thủng 80.000 USD, sàn Binance công bố sẽ chuyển đổi toàn bộ tài sản trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp

Ngày 1-2, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc mạnh khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 6%, lùi về mức 78.847 USD.

Đà giảm của Bitcoin nhanh chóng lan rộng sang các đồng tiền số khác. Ethereum mất hơn 9%, xuống khoảng 2.450 USD; BNB giảm gần 8%, còn 784 USD; XRP giảm 4%, giao dịch quanh 1,6 USD. Đáng chú ý, Solana ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn, khi mất hơn 11% giá trị, lùi về khoảng 105 USD.

Theo Cointelegraph, đợt giảm sâu này đã khiến khoảng 800 triệu USD giá trị các vị thế giao dịch trên thị trường bị thanh lý. Dữ liệu từ TradingView cho thấy đây là lần đầu tiên Bitcoin rơi xuống dưới mốc 80.000 USD kể từ tháng 4-2025, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.

Bitcoin tiếp tục rớt thảm và động thái gây chú ý của sàn Binance - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.847 USD Nguồn: OKX

Hiện, vùng đáy của tháng 4-2025, quanh 74.500 USD, đang được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ông Keith Alan, đồng sáng lập nền tảng phân tích Material Indicators, nhận định trên mạng xã hội X rằng vùng hỗ trợ quanh 80.500 USD đã bị phá vỡ hoàn toàn, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Một số nhà phân tích khác cũng cho rằng Bitcoin đã rơi xuống dưới mức giá trung bình của thị trường – ngưỡng phản ánh chi phí mua vào của phần lớn nhà đầu tư đang nắm giữ đồng tiền này.

Đây là lần đầu tiên Bitcoin giao dịch dưới mức giá trung bình kể từ tháng 10-2023, thời điểm đồng tiền số lớn nhất thế giới chỉ quanh 29.000 USD. 

Theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến này không có lợi cho xu hướng giá trong ngắn và trung hạn. Một số kịch bản thận trọng thậm chí nhắc tới vùng 69.000 USD – mức đỉnh của chu kỳ tăng giá trước đó vào cuối năm 2021.

Đáng chú ý, giữa lúc thị trường biến động mạnh, sàn Binance cho biết sẽ chuyển đổi toàn bộ tài sản trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp (SAFU), trị giá khoảng 1 tỉ USD, từ stablecoin sang Bitcoin trong vòng 30 ngày tới. Theo Binance, quỹ SAFU được lập ra nhằm bảo vệ người dùng trước các rủi ro như tấn công mạng hoặc sự cố bất ngờ.

Binance cũng cam kết sẽ kiểm toán định kỳ và bổ sung tài sản nếu giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD do biến động thị trường, nhằm duy trì quy mô 1 tỉ USD. Theo báo cáo năm 2025, người dùng hiện đang nắm giữ khoảng 163 tỉ USD tài sản tiền số trên nền tảng này.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

(NLĐO)- Cùng chiều lao dốc của tiền số, chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ".

Thị trường tiền số hôm nay, 28-1: Bitcoin “nóng” trước cuộc họp FED

(NLĐO)- Bitcoin đang vượt mốc 90.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Thị trường tiền số hôm nay, 27-1: Điều gì đang níu chân Bitcoin?

(NLĐO)- Bitcoin dự báo có thể tiếp tục đi ngang trong thời gian tới, trong bối cảnh áp lực bán còn lớn và những bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn hiện hữu.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo