Thị trường tiền số hôm nay, 27-1: Điều gì đang níu chân Bitcoin?

Tối 27-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 87.900 USD.

Các đồng tiền lớn khác biến động nhẹ: Ethereum tăng 0,3% lên 2.912 USD; Solana tăng hơn 0,4% lên 123 USD; BNB tăng gần 1% đạt 881 USD, trong khi XRP giảm 1,3% xuống 1,8 USD.

Theo Cointelegraph, một số nhà giao dịch cho rằng thị trường đang xuất hiện các dấu hiệu cho thấy giá có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, các dữ liệu theo dõi dòng tiền lại phản ánh bức tranh thận trọng hơn, cho thấy đà phục hồi có thể chưa diễn ra sớm.

Coinvo Trading cho biết một tín hiệu tăng giá hiếm gặp vừa xuất hiện, dựa trên diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ và Trung Quốc so với biểu đồ giá Bitcoin theo tuần.

Đơn vị này gọi đây là tín hiệu mở đầu chu kỳ tăng giá chính xác nhất của Bitcoin, khi trong quá khứ mới chỉ xuất hiện 4 lần và đều dẫn tới các đợt tăng rất mạnh. Lần gần nhất là tháng 10-2020, ngay trước khi Bitcoin tăng khoảng 600%, lên đỉnh gần 69.000 USD vào năm 2021.

Cùng quan điểm tích cực, nhà phân tích Matthew Hyland nhận định Bitcoin có thể bứt phá khi đồng USD suy yếu. Theo ông, trong các chu kỳ trước như năm 2017 và 2022, Bitcoin thường tăng giá khi sức mạnh của USD giảm xuống các ngưỡng thấp.

Ở chiều ngược lại, giá vàng đã lập đỉnh mới trên 5.000 USD, trong khi Bitcoin vẫn dao động trong biên độ hẹp, khiến khoảng cách diễn biến giữa hai tài sản ngày càng rõ rệt.

Các chuyên gia tại Swan cho rằng nhà đầu tư không nên quá lo ngại, bởi lịch sử cho thấy vàng thường tăng trước, còn Bitcoin có xu hướng đi ngang một thời gian trước khi bứt phá mạnh.

Dù vậy, triển vọng ngắn hạn của Bitcoin vẫn chịu sức ép do thiếu lực mua rõ ràng. Glassnode cho biết dòng tiền trên thị trường giao ngay đã đảo chiều tiêu cực, phản ánh tâm lý né rủi ro gia tăng.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF Bitcoin cũng ghi nhận dòng vốn rút ra, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư tổ chức.

Theo Cointelegraph, Bitcoin có thể tiếp tục đi ngang trong thời gian tới, trong bối cảnh áp lực bán còn lớn và những bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn hiện hữu.