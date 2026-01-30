Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

Tối 30-1, thị trường tiền số toàn cầu đồng loạt lao dốc mạnh, trong đó Bitcoin và nhiều đồng tiền lớn ghi nhận mức giảm mạnh chỉ trong vòng 24 giờ.

Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là khi các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán và kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin giảm hơn 5,5%, lùi về quanh 83.200 USD. Đà giảm nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường.

Ethereum mất khoảng 6%, xuống 2.751 USD; trong khi BNB, XRP và Solana cũng giảm trên 5%, lần lượt giao dịch quanh 840 USD, 1,7 USD và 116,5 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã chính thức "xuyên thủng" mốc 84.000 USD, vùng giá từng được duy trì ổn định từ giữa tháng 11-2025.

Trong phiên giao dịch muộn tại New York ngày hôm qua, áp lực bán tiếp tục gia tăng, kéo giá Bitcoin xuống khoảng 81.000 USD, mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền số, khi nhiều mốc giá quan trọng không thể trụ vững.

Bitcoin đang giao dịch tại 83.204 USD Nguồn: OKX

Tổng giá trị các vị thế mua bị thanh lý trên thị trường đã vượt 1,6 tỉ USD, trong đó Bitcoin chiếm hơn 750 triệu USD, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư.

Cùng với diễn biến giá, tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt. Chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ", thấp hơn đáng kể so với mức 26 điểm của ngày trước đó.

Theo các chuyên gia của Crypto Town Hall, mức độ sợ hãi này thường xuất hiện trong những giai đoạn thị trường giảm sâu, khi nhà đầu tư đồng loạt rút lui để hạn chế thua lỗ, tương tự giai đoạn sau sự cố sụp đổ của sàn FTX.

Nhà kinh tế Timothy Peterson cho rằng niềm tin của người tiêu dùng đang tiến sát mức thấp kỷ lục, khiến dòng tiền khó quay trở lại các tài sản rủi ro như Bitcoin. Theo ông, thị trường chỉ có thể phục hồi khi tâm lý này được cải thiện rõ rệt.

Trước bối cảnh hiện tại, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng giảm của Bitcoin có thể kéo dài hơn dự kiến. Một số ý kiến cho rằng giá có thể tiếp tục lùi sâu để kiểm tra các vùng thấp hơn.

Theo kịch bản thận trọng, nếu không xuất hiện yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, Bitcoin có thể giảm xuống dưới 74.000 USD, thậm chí lùi về 69.000 USD.

Xa hơn, một số dự báo cho rằng năm 2026 có thể là giai đoạn thị trường tiền số suy yếu, với khả năng Bitcoin giảm về vùng 58.000 USD.