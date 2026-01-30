Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cùng chiều lao dốc của tiền số, chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ".

Tối 30-1, thị trường tiền số toàn cầu đồng loạt lao dốc mạnh, trong đó Bitcoin và nhiều đồng tiền lớn ghi nhận mức giảm mạnh chỉ trong vòng 24 giờ.

Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là khi các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán và kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin giảm hơn 5,5%, lùi về quanh 83.200 USD. Đà giảm nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường.

Ethereum mất khoảng 6%, xuống 2.751 USD; trong khi BNB, XRP và Solana cũng giảm trên 5%, lần lượt giao dịch quanh 840 USD, 1,7 USD và 116,5 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã chính thức "xuyên thủng" mốc 84.000 USD, vùng giá từng được duy trì ổn định từ giữa tháng 11-2025.

Trong phiên giao dịch muộn tại New York ngày hôm qua, áp lực bán tiếp tục gia tăng, kéo giá Bitcoin xuống khoảng 81.000 USD, mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền số, khi nhiều mốc giá quan trọng không thể trụ vững.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư sợ hãi tột độ - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 83.204 USD Nguồn: OKX

Tổng giá trị các vị thế mua bị thanh lý trên thị trường đã vượt 1,6 tỉ USD, trong đó Bitcoin chiếm hơn 750 triệu USD, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư.

Cùng với diễn biến giá, tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt. Chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ", thấp hơn đáng kể so với mức 26 điểm của ngày trước đó.

Theo các chuyên gia của Crypto Town Hall, mức độ sợ hãi này thường xuất hiện trong những giai đoạn thị trường giảm sâu, khi nhà đầu tư đồng loạt rút lui để hạn chế thua lỗ, tương tự giai đoạn sau sự cố sụp đổ của sàn FTX.

Nhà kinh tế Timothy Peterson cho rằng niềm tin của người tiêu dùng đang tiến sát mức thấp kỷ lục, khiến dòng tiền khó quay trở lại các tài sản rủi ro như Bitcoin. Theo ông, thị trường chỉ có thể phục hồi khi tâm lý này được cải thiện rõ rệt.

Trước bối cảnh hiện tại, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng giảm của Bitcoin có thể kéo dài hơn dự kiến. Một số ý kiến cho rằng giá có thể tiếp tục lùi sâu để kiểm tra các vùng thấp hơn.

Theo kịch bản thận trọng, nếu không xuất hiện yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, Bitcoin có thể giảm xuống dưới 74.000 USD, thậm chí lùi về 69.000 USD.

Xa hơn, một số dự báo cho rằng năm 2026 có thể là giai đoạn thị trường tiền số suy yếu, với khả năng Bitcoin giảm về vùng 58.000 USD.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 28-1: Bitcoin “nóng” trước cuộc họp FED

Thị trường tiền số hôm nay, 28-1: Bitcoin “nóng” trước cuộc họp FED

(NLĐO)- Bitcoin đang vượt mốc 90.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Thị trường tiền số hôm nay, 27-1: Điều gì đang níu chân Bitcoin?

(NLĐO)- Bitcoin dự báo có thể tiếp tục đi ngang trong thời gian tới, trong bối cảnh áp lực bán còn lớn và những bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn hiện hữu.

Thị trường tiền số hôm nay, 26-1: Giới đầu tư nín thở chờ quyết định từ Fed

(NLĐO) - Giới đầu tư theo dõi quyết định lãi suất của Fed vì các tín hiệu chính sách vẫn có thể tác động mạnh đến thị trường.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo