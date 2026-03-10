Thị trường tiền số hôm nay, 10-3: Nhà đầu tư bán vàng mua Bitcoin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 10-3: Nhà đầu tư bán vàng mua Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong 30 ngày qua, các quỹ đầu tư Bitcoin liên tục ghi nhận dòng tiền vào, trong khi các quỹ vàng lại chứng kiến mức rút vốn kỷ lục.

Tối 10-3, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng giá trở lại. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 3,5%, giao dịch quanh vùng 70.500 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng tăng giá. Ethereum tăng hơn 2% lên khoảng 2.050 USD, BNB đạt 646 USD và XRP giao dịch quanh mức 1,3 USD.

Đà tăng của giá Bitcoin diễn ra khi thị trường phản ứng trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến xung đột với Iran.

Theo Cointelegraph, sau khi vượt mốc 70.000 USD, thị trường đang xuất hiện nhiều lệnh mua và bán xung quanh vùng giá hiện tại, cho thấy khả năng biến động mạnh vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Dữ liệu thị trường cho thấy khu vực 70.000 - 72.000 USD hiện không có lượng lệnh bán quá lớn. Vì vậy, giá Bitcoin có thể tương đối dễ dàng vượt qua vùng này để tiến tới khu vực 74.000 - 75.000 USD, nơi tập trung nhiều lệnh bán hơn.

Ở chiều ngược lại, phía dưới lại xuất hiện lượng lệnh mua lớn trong vùng 64.000 - 68.000 USD. Tổng giá trị các lệnh mua tại khu vực này cao gấp khoảng 4 lần so với phía trên, do đó khả năng giá quay xuống kiểm tra lại vùng hỗ trợ này cũng được đánh giá là khá cao.

Thị trường tiền số hôm nay 10 - 3: Nhà đầu tư chuyển từ vàng sang Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 70.476 USD Nguồn: OKX

Ở góc nhìn dài hơn, dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass cho thấy cụm lệnh bán khống lớn nhất trên khung thời gian tuần đang nằm trong vùng 74.000 - 75.000 USD. Nếu giá tiến đến khu vực này, thị trường có thể chứng kiến thêm một đợt đóng vị thế bán khống quy mô lớn.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Glassnode, chỉ báo sức mạnh xu hướng giá trong 14 ngày đã tăng lên 52 điểm, so với mức 30 điểm vào đầu tháng. Điều này cho thấy động lực tăng giá của Bitcoin đang dần cải thiện và hoạt động mua vào có dấu hiệu gia tăng.

Nhu cầu mua Bitcoin trên thị trường giao ngay cũng tăng mạnh. Khối lượng giao dịch đã đạt khoảng 9,3 tỉ USD, tăng hơn 140% so với mức 3,38 tỉ USD ghi nhận hôm thứ bảy.

Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư Bitcoin niêm yết trên sàn chứng khoán tiếp tục thu hút dòng vốn lớn. Trong tuần qua, tổng dòng tiền rót vào các quỹ này đạt khoảng 934 triệu USD, trong khi giá trị giao dịch tăng lên 23,1 tỉ USD, so với 16 tỉ USD của tuần trước.

Theo Glassnode, dòng tiền mạnh cho thấy nhu cầu từ các tổ chức tài chính truyền thống vẫn duy trì tích cực.

Ngay đầu tuần này, các quỹ Bitcoin đã thu hút thêm khoảng 167 triệu USD vốn mới, nâng tổng dòng tiền vào các sản phẩm đầu tư Bitcoin trên toàn cầu lên khoảng 521 triệu USD.

Một số nhà phân tích cũng nhận định dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển từ vàng sang Bitcoin.

Trong 30 ngày qua, các quỹ đầu tư Bitcoin liên tục ghi nhận dòng tiền vào, trong khi các quỹ vàng lại chứng kiến mức rút vốn kỷ lục. Xu hướng này được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của Bitcoin thời gian gần đây.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 9-3: “Nín thở” chờ biến động mới

Thị trường tiền số hôm nay, 9-3: “Nín thở” chờ biến động mới

(NLĐO) - Dù đã phục hồi trở lại, thị trường tiền số vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn trầm lắng và cần thêm các yếu tố hỗ trợ để hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-3: Tín hiệu xấu từ "cá voi"

(NLĐO) - Khi Bitcoin vượt 70.000 USD và có thời điểm lên tới 74.000 USD, nhóm nhà đầu tư lớn đã bán ra khoảng 66% lượng Bitcoin vừa mua trước đó.

Thị trường tiền số hôm nay, 6-3: Động thái mới của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới

(NLĐO)- Tập đoàn sở hữu sàn chứng khoán lớn nhất thế giới đã rót vốn vào sàn OKX nhằm thúc đẩy mảng cổ phiếu được số hóa và giao dịch trên công nghệ blockchain

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo