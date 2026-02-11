HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 11-2: Bitcoin có thể tiếp tục rớt thảm

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hiện thị trường chưa phát ra tín hiệu đủ mạnh để thể hiện lạc quan và nhiều dự báo Bitcoin có thể lùi sâu về 50.000 USD hoặc thấp hơn.

Chiều 11-2, thị trường tiền số bất ngờ giảm mạnh khi hàng loạt đồng tiền chủ chốt đồng loạt mất giá. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 3,5%, xuống còn 65.700 USD.

Nhiều đồng khác cũng chìm trong sắc đỏ, như Ethereum mất gần 4% còn 1.939 USD; XRP giảm 4% xuống 1,3 USD; Solana lùi 4,4% về 80 USD. BNB là đồng giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn, mất hơn 6% còn 590 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã rơi xuống mức thấp nhất trong tuần khi vùng 66.500 USD trở thành tâm điểm chú ý. Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin trong ngày có thời điểm mất gần 3%, sau khi mốc 70.000 USD một lần nữa không thể giữ vai trò hỗ trợ vững chắc.

Trong bối cảnh nhiều dự báo cho rằng Bitcoin có thể lùi sâu về 50.000 USD hoặc thấp hơn, Bitcoin/USD hiện vẫn chưa phát ra tín hiệu đủ mạnh để thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan.

Ông Keith Alan, đồng sáng lập Material Indicators, nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng giá quanh 69.000 USD. Năm 2024, Bitcoin từng tích lũy tới 8 tháng tại khu vực này, tạo nền tảng cấu trúc vững chắc.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.709 USD Nguồn: OKX

Chính vì vậy, mốc 69.000 USD được xem là "con dao hai lưỡi". Nếu xuất hiện chất xúc tác đủ mạnh, quá trình tích lũy bổ sung có thể củng cố vai trò hỗ trợ.

Ngược lại, nếu xu hướng giảm kéo dài, vùng giá này có thể trở thành kháng cự mạnh hơn so với năm ngoái, khiến việc bứt phá càng khó khăn trong bối cảnh thị trường chưa có xung lực rõ ràng.

Ở khung thời gian ngắn hạn, một số tín hiệu cho thấy khả năng hình thành đáy cục bộ. Nhà giao dịch ẩn danh Killa cho rằng Bitcoin thường tạo đỉnh hoặc đáy tháng trong khoảng ngày 4-7 của mỗi chu kỳ nến tháng.

Đáng chú ý, kể từ khi rơi khỏi đỉnh lịch sử tháng 10-2025, các phiên vào thứ hai được xem là thời điểm thuận lợi cho vị thế bán khống, với 18/19 giao dịch thắng trong bốn tháng gần đây.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy mức giảm 14,4% trong tháng 2-2026 gần tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, xét dài hạn từ năm 2013, tháng 2 chỉ có ba lần đóng cửa trong sắc đỏ, cho thấy diễn biến hiện tại chưa hẳn là kịch bản quen thuộc và xu hướng những tuần tới sẽ mang tính quyết định.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 10-2: Xuất hiện điểm sáng khi Bitcoin lình xình

Thị trường tiền số hôm nay, 10-2: Xuất hiện điểm sáng khi Bitcoin lình xình

(NLĐO) - Trong khi Bitcoin đi ngang, nhóm memecoin lại trở thành điểm sáng của thị trường, khi chỉ số theo dõi tăng 1,5%, nổi bật là PIPPIN tăng mạnh tới 46%.

Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD

(NLĐO) - Bitcoin được dự báo lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

(NLĐO)- Cuốn sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” vừa được ra mắt với mục tiêu góp phần đưa công nghệ này đến gần hơn với đông đảo người dân.

bitcoin tiền số Ethereum
