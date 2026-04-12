Thị trường tiền số hôm nay, 12-4: Quan điểm trái chiều về Bitcoin

Tối 12-4, thị trường tiền số đồng loạt giảm điểm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, xuống còn 71.380 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng đi xuống. Ethereum và BNB cùng giảm gần 2%, lần lượt về 2.203 USD và 594 USD; Solana mất hơn 2%, còn 82,3 USD. XRP giảm gần 1%, xuống mức 1,3 USD.

Theo Cointelegraph, dù xu hướng chung hiện vẫn nghiêng về giảm giá, một số tín hiệu cho thấy Bitcoin và Ethereum có thể sớm bước vào giai đoạn đảo chiều trong năm nay.

Nhà phân tích vĩ mô Jordi Visser nhận định nếu Bitcoin vượt mốc 76.000 USD và Ethereum đồng thời lên trên 2.400 USD, thị trường có thể bước vào một đợt tăng giá bền vững.

Dữ liệu từ nền tảng dự báo Kalshi cho thấy lo ngại suy thoái đang giảm, với xác suất chỉ còn 24% cho năm 2026.

Ông Visser cũng cho rằng lạm phát nhiều khả năng vẫn ở mức cao, buộc nhà đầu tư tìm kiếm kênh sinh lời thay thế trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi ngang.

Báo cáo mới nhất của United States Bureau of Labor Statistics cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định này trái ngược với quan điểm bi quan của một số chuyên gia trong ngành, khi dự báo Bitcoin có thể giảm sâu hơn trong năm 2026, thậm chí xuống dưới 60.000 USD.

Trước đó, nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt cho rằng Bitcoin có thể quay lại kiểm định vùng đáy trong năm, hoặc thấp hơn một chút trước khi hình thành đáy của chu kỳ giảm.

Về dài hạn, ông Visser cho biết không quá coi trọng việc phân loại thị trường là tăng hay giảm, bởi giá tài sản thường vận động theo chu kỳ: tăng mạnh trong một giai đoạn rồi chững lại khi dòng tiền suy yếu.