Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-3: Bitcoin bất ngờ vọt lên 72.400 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đà tăng của Bitcoin đang thể hiện sự bền bỉ sau những biến động địa chính trị gần đây.

Tối 13-3, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng trên diện rộng. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 3%, lên khoảng 72.400 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi lên. Ethereum và BNB cùng tăng hơn 2%, lần lượt đạt 2.120 USD và 667 USD. Trong khi đó, XRP và Solana ghi nhận mức tăng mạnh hơn 3%, lên khoảng 1,4 USD và 90,2 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin đã chạm mức cao nhất trong 8 ngày khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày thứ Sáu, trong bối cảnh thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Đáng chú ý, Bitcoin vẫn duy trì đà tăng dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, qua đó có thể khiến lạm phát gia tăng trở lại.

Tuy vậy, các dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố trong tuần tại Mỹ nhìn chung phù hợp với dự báo, góp phần giảm bớt áp lực biến động mạnh trên thị trường tài chính.

Hiện giới đầu tư đặc biệt theo dõi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát quan trọng được Federal Reserve theo dõi sát sao khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ. Trước đó, số liệu PCE gần nhất cao hơn dự báo và đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Trong bối cảnh giá dầu có nguy cơ đẩy lạm phát tăng, Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed sớm hạ lãi suất.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell nên giảm lãi suất ngay lập tức thay vì chờ cuộc họp tiếp theo.

Tuy nhiên, theo các dự báo trên thị trường, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18-3 hiện đã giảm xuống dưới 1%.

Thị trường tiền số 2026: Bitcoin bất ngờ vọt lên 72 . 400 USD giữa biến động toàn cầu - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 72.477 USD Nguồn: OKX

Ở góc độ thị trường tiền số, nhiều nhà phân tích cho rằng điểm đáng chú ý là khả năng chống chịu của Bitcoin trước các cú sốc toàn cầu.

Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối Glassnode nhận định Bitcoin đã thể hiện sự bền bỉ đáng ngạc nhiên sau những biến động địa chính trị gần đây.

Theo Glassnode, dữ liệu từ thị trường quyền chọn cho thấy nhà đầu tư không quá lo ngại về rủi ro trong ngắn hạn.

Đồng thời, một vùng tích lũy đang hình thành trong khoảng giá 62.000 - 72.000 USD khi nhiều nhà đầu tư tiếp tục mua vào và nắm giữ Bitcoin.

Tuy vậy, mức độ tích lũy hiện vẫn chưa mạnh như các giai đoạn trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng rõ rệt. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần cải thiện, song nền tảng cho một đợt bứt phá trung hạn vẫn còn khá mong manh.

Một số chuyên gia cũng chỉ ra rằng kể từ khi căng thẳng tại Iran bùng phát, Bitcoin có diễn biến tích cực hơn so với nhiều loại tài sản vĩ mô khác.

Ông Joe Consorti, Giám đốc phát triển của công ty đầu tư Bitcoin Horizon, nhận định đồng tiền số lớn nhất thế giới đang "vượt qua bài kiểm tra căng thẳng địa chính trị".

bitcoin tiền số địa chính trị Ethereum
