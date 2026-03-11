Thị trường tiền số hôm nay, 11-3: Chuyên gia cảnh báo sắp có biến động lớn

Tối 11-3, thị trường tiền số biến động nhẹ. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm gần 1,8%, lùi về khoảng 69.200 USD.

Không chỉ Bitcoin, giá nhiều đồng tiền số khác cũng điều chỉnh giảm. Giá Ethereum và Solana lần lượt mất hơn 1%, xuống khoảng 2.022 USD và 85 USD. Trong khi đó, giá BNB và XRP giảm nhẹ hơn, hiện giao dịch quanh mức 641 USD và 1,38 USD.

Theo Cointelegraph, sau nhiều lần thử nhưng chưa thể bứt phá khỏi vùng 70.000 USD, thị trường bắt đầu thiếu các tín hiệu tăng trưởng rõ ràng, khiến tâm lý nhà giao dịch trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ giá có thể giảm.

Một số nhà giao dịch nhận định xu hướng hiện tại của giá Bitcoin vẫn chủ yếu là đi ngang. Theo đó, giá đang tích lũy trong một biên độ hẹp và chỉ khi xuất hiện một đợt tăng hoặc giảm mạnh thì thị trường mới có thể hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, các khu vực tập trung nhiều lệnh mua và bán lớn được xem là những mốc giá quan trọng.

Bitcoin đang giao dịch tại vùng 69.200 USD Nguồn: OKX

Một số nhà giao dịch cho rằng nếu Bitcoin giảm về vùng 66.000 - 66.900 USD, khả năng cao giá có thể tiếp tục bị kéo xuống khu vực khoảng 64.000 USD, nơi đang tập trung nhiều lệnh giao dịch.

Ở chiều ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua vùng 72.000-73.000 USD, giá có thể hướng tới các mốc cao hơn trong khoảng 74.000-76.000 USD.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng mốc 70.000 USD đang đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của Bitcoin.

Nếu đồng tiền này có thể duy trì ổn định trên mức giá này, khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng và có thể hướng tới vùng cuối 70.000 USD hoặc đầu 80.000 USD trước khi tháng kết thúc.

Tuy vậy, khu vực quanh 70.000 USD hiện vẫn được xem là vùng cản mạnh, khiến đà tăng của Bitcoin gặp nhiều khó khăn.

Trong kịch bản thận trọng hơn, một số nhà đầu tư cho rằng thị trường vẫn có thể trải qua nhịp điều chỉnh sâu hơn, thậm chí có khả năng giảm về vùng 50.000 USD hoặc thấp hơn.